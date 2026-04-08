Što se mi čudimo, Split je to... Ipak, za ovog vozača BMW-a ne vrijede pravila: "Ovakve snimke na policiju isti tren.."

Prometna pravila većini služe da se voze sigurno, smanjujući rizik za sebe i druge u prometu. Ali, naravno da uvijek ima i 'frajera', sebičnih i neiživljenih koji promet, a očito i život doživljavaju kao igricu na PS.

- Ovakve snimke na policiju isti tren... - piše jedan korisnik Facebooka ispod novog videa objavljenog na stranici Prometne zgode i nezgode.

Upravo je u Splitu, u ulici Zbora narodne gadre vozač izazvao opasnu situaciju na prometnici kada je prešao preko duple pune crte kako bi skrenuo lijevo i zaobišao kolonu vozila.

Takav manevar ozbiljno ugrožava sigurnost sudionika u prometu.

- Ako je puna, nije zid - ironično će jedan korisnik Facebooka.

