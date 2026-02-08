Što se krije u "krvavom" odresku?

Mnogi ljubitelji odrezaka uživaju u slabo ili srednje pečenom mesu, no crvena tekućina koja se pri rezanju slijeva po tanjuru neke može odbiti. Često se pogrešno vjeruje da je riječ o krvi, zbog čega se mnogi odlučuju za jače pečene odreske, iako kuhari najčešće preporučuju suprotno. Stručnjaci su sada objasnili o čemu je zapravo riječ.

Osim što su sočniji, slabije pečeni odresci zadržavaju više hranjivih tvari, osobito željeza, fosfora te vitamina A i B6, u usporedbi s jače pečenim mesom, kod kojega se ti spojevi mogu razgraditi tijekom dulje termičke obrade. Željezo može pomoći u smanjenju umora, dok fosfor pridonosi očuvanju zdravlja kostiju.

Što je zapravo crvena tekućina?

Kuhar David, koji na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom @ohdavid_, pojasnio je ovu čestu zabludu. "Mnogi pogrešno misle da su sok i crvenilo u srednje pečenom odresku krv. Ali to nije istina", rekao je.

"Riječ je o vodi i mioglobinu", objasnio je David. "Mioglobin je protein koji prenosi kisik kroz mišićno tkivo i ima ružičasto-crveni pigment. Što je meso izloženije toplini, mioglobin postaje tamniji."

Dodao je i da dulja termička obrada ima svoje posljedice. "Kako mioglobin tamni, meso postaje sve suše", što znači da se dugotrajnim pečenjem prirodni sokovi postupno gube, a struktura mesa postaje tvrđa.

Uloga mioglobina u tijelu

Objašnjenje potvrđuje i medicinska ustanova Cleveland Clinic. "Mioglobin je protein koji se nalazi u skeletnim mišićima i srčanom mišiću. Prenosi kisik iz krvotoka u mišiće. Mišićima je kisik potreban za pravilan rad", navode. "Sastoji se od aminokiselina, željeza i drugih molekula koje zajedno omogućuju vezanje i zadržavanje kisika. Kada je potrebno, mioglobin oslobađa kisik kako bi mišići mogli pretvoriti pohranjenu energiju u pokret."

Dakle, iako crvena tekućina u odresku nije krv, riječ je o proteinu koji ima važnu ulogu u funkcioniranju ljudskog tijela, piše Index.