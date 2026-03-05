Što se dogodilo na kućnom broju 7? Susjedi mjesecima nisu vidjeli obitelj, a onda je jedan detalj otkrio stravu

Stravičan prizor dočekao je danas istarsku policiju u zaseoku Filipini kod Pule. Nakon dojave jednog mještanina, u obiteljskoj kući na broju 7 pronađena su tri tijela u poodmakloj fazi raspadanja.

Do mučnog otkrića došlo je nakon što je susjed, prolazeći ulicom, primijetio neobično nakupljanje otpada ispred kuće, što ga je nagnalo da alarmira službe. Policija je odmah po dolasku osigurala mjesto događaja, a očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice iz Pule.

Unatoč višesatnom očevidu koji je završio tek predvečer, istražitelji su i dalje iznimno oprezni u davanju izjava.

Tijela su u takvom stanju da je u ovom trenutku nemoguće sa sigurnošću utvrditi točan uzrok, ali ni vrijeme smrti.

