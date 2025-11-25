Što se dogodi ako netko na ispovijedi prizna ubojstvo? Evo što kaže svećenik

Što bi se dogodilo kada bi netko na ispovijedi priznao ubojstvo? Odgovor na ovo intrigantno pitanje ponudio je katolički svećenik i popularni YouTuber, otac David Michael Moses, koji je detaljno objasnio pravila koja ga obvezuju u takvoj situaciji, piše Index.

Apsolutna tajna ispovijedi

U videu objavljenom na svom kanalu, otac Moses objasnio je koncept ispovjedne tajne. Ukratko, ona je apsolutna, što znači da svećenik ni pod kojim okolnostima ne smije otkriti ono što je čuo tijekom ispovijedi. To pravilo vrijedi čak i za najteže zločine, uključujući ubojstvo.

"Bez obzira na to koji se grijesi izgovore na ispovijedi, svećenik ne može ništa reći niti učiniti u vezi s tim. Ne može čak ni drugačije tretirati osobu nakon toga", pojasnio je Moses. "Ako svećenik izravno prekrši tajnu, onda je taj svećenik automatski ekskomuniciran, ili izbačen iz Crkve."

Razlika između ispovijedi i običnog razgovora

Međutim, postoji ključna razlika između sakramenta ispovijedi i običnog razgovora sa svećenikom. Moses je naglasio da se stroga tajna odnosi isključivo na ispovijed.

"Tajna ispovijedi znači da ako dođete na ispovijed, svećenik ne može ponoviti ono što ste rekli. Svećenik ne može okolo govoriti: 'Hej, jeste li čuli da je taj i taj učinio to i to?'", rekao je. "Ako dođete k meni u moj ured, ne na ispovijed, samo razgovaramo, onda je to ono što nazivamo povlaštenom informacijom. Nisam vezan strogom tajnošću, ali bilo bi neprikladno da okolo govorim: 'Sally mi je rekla da njezin muž ima ozbiljan problem s kockanjem'."

U slučaju da mu netko izvan ispovijedi otkrije namjeru da našteti drugima, poput "trovanja sve vode u gradu", svećenik bi mogao obavijestiti nadležne vlasti.

Što svećenik na kraju može učiniti?

Ako se priznanje o ubojstvu dogodi unutar ispovjedaonice, svećenikove su ruke vezane. On ne može obavijestiti policiju. Jedino što može učiniti jest ponuditi savjet i potaknuti osobu da sama prizna zločin vlastima i preuzme odgovornost za svoja djela. Dakle, na pitanje što svećenik može poduzeti, odgovor je - apsolutno ništa.

Svećenik s karijerom na YouTubeu

Otac David Michael Moses, 31-godišnji župni vikar u crkvi Krista Dobrog Pastira u Teksasu, stekao je veliku popularnost na internetu. Njegov YouTube kanal, na kojem dokumentira svoj put i dijeli vjerska razmišljanja, prati više od 400.000 ljudi. Njegov životni put je neobičan - fakultet je započeo s 14 godina, diplomirao s 18, a nakon što je primljen na nekoliko pravnih fakulteta, odlučio se za sjemenište. Zaređen je za svećenika 2019. godine.