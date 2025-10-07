Što se događa? Zatvorila se Zara u ovom trgovačkom centru u Hrvatskoj

Zara u Avenue Mall centru se zatvorila.

Index je poslao upit centru i tvrtki ITX Hrvatska

"Možemo potvrditi da je trgovina Zara u trgovačkom centru Avenue Mall zatvorena. Ne radi se o preuređenju prostora, već o zatvaranju koje nije povezano s radovima ili adaptacijom".

Podsjetimo, trgovina Zare u zagrebačkom Arena Centru zatvorena je još u ožujku zbog preuređenja, o čemu smo ranije pisali, a obnovljena poslovnica otvorena je prošli mjesec. Ta Zara sada ostaje jedina njihova lokacija u Novom Zagrebu, dok se ostale zagrebačke poslovnice nalaze u City Centeru one West, City Centeru one East te u Ilici.

Zara u Hrvatskoj sada ima devet trgovina - četiri u Zagrebu, dvije u Splitu te po jednu u Zadru, Rijeci i Osijeku. Uz klasične trgovine odjećom, Zara ima i dvije Zara Home trgovine s asortimanom za dom, smještene u Zagrebu i Splitu.