Što se događa u tijelu kada pijete toplu vodu?

Voda čini otprilike 60 posto našeg tijela i neophodna je za regulaciju temperature, uklanjanje otpadnih tvari, prijenos hranjivih tvari i bezbroj drugih vitalnih procesa. Topla voda može biti ugodan i umirujući način za zadovoljavanje dnevnih potreba za hidratacijom, a nudi i neke specifične prednosti, piše Health.com.

Poboljšava hidraciju

Glavna prednost pijenja vode, neovisno o temperaturi, jest održavanje hidracije. Potreba za vodom ovisi o čimbenicima poput tjelesne mase, razine aktivnosti i okoline. Američki institut za medicinu (IOM) preporučuje da odrasle žene unose između 2 i 2.7 litara vode dnevno, a odrasli muškarci između 2.5 i 3.7 litara.

Dobra hidracija ključna je za cjelokupno zdravlje, podržava funkciju mozga, sprječava nastanak bubrežnih kamenaca i zatvor te pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine. Povećan unos vode također je povezan s manjim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i pretilosti.

Jedno je istraživanje pokazalo da je povećanje dnevnog unosa vode s 1.3 na 2 litre, bez promjene unosa kalorija, dovelo do značajnog smanjenja sistoličkog krvnog tlaka, povećanja ukupne količine vode u tijelu i poboljšanja pokazatelja funkcije bubrega. To znači da povećanje unosa vode, primjerice ispijanjem tople vode, može kratkoročno i dugoročno poboljšati zdravlje.

Može potaknuti apetit

Iako su istraživanja ograničena, neki dokazi upućuju na to da pijenje tople i vruće vode može poboljšati apetit, što bi moglo koristiti osobama koje pokušavaju dobiti na težini ili onima sa slabim apetitom. Manja studija utvrdila je da su unos hrane i apetit bili niži kod ispitanika koji su pili vodu temperature 2°C u usporedbi s onima koji su pili vodu temperature 37°C i 60°C.

Istraživači su zaključili da hladna voda usporava želučane kontrakcije i smanjuje apetit, dok ga topla voda ubrzavanjem kontrakcija povećava. Stoga bi pijenje tople vode moglo biti korisno za osobe sa slabim apetitom, no potrebna su dodatna istraživanja kako bi se potvrdila ova potencijalna korist.

Ublažava simptome prehlade

Postoji dobar razlog zašto većina ljudi poseže za toplim napicima poput čaja ili vode s limunom kada se osjećaju loše. Pijenje tople vode može privremeno ublažiti simptome poput grlobolje, glavobolje i začepljenosti nosa. Jedna starija studija pokazala je da je topli napitak kod osoba s prehladom ili gripom poboljšao protok zraka kroz nos te ublažio curenje nosa, kašalj, kihanje, grlobolju, zimicu i umor. Napici sobne temperature ublažili su samo curenje nosa, kašalj i kihanje.

To sugerira da bi šalica tople vode mogla biti učinkovitija od vode sobne temperature u borbi protiv simptoma prehlade ili gripe. Također, bolesti poput gripe mogu uzrokovati dehidraciju, što dovodi do glavobolje i drugih simptoma, pa održavanje hidratacije pomaže tijelu da se brže oporavi.

Pospješuje probavu

Pijenje tople vode može podržati i cjelokupno zdravlje probavnog sustava. Dehidracija može dovesti do niza probavnih problema, od zatvora do neravnoteže crijevnog mikrobioma. Istraživanja pokazuju da osobe koje piju više vode rjeđe pate od zatvora.

Nedovoljan unos tekućine usporava kretanje stolice kroz probavni trakt te je čini sušom i težom za izbacivanje. Dehidracija također narušava ravnotežu mikroba u crijevima, otežavajući borbu protiv infekcija.

Pozitivan utjecaj na raspoloženje

Neki dokazi upućuju na to da pijenje vode viših temperatura može utjecati na raspoloženje i kognitivno zdravlje. Jedno je istraživanje otkrilo da su sudionici koji su pili čaj zagrijan na 65°C iskusili pozitivnije emocionalne reakcije, uključujući sreću i zadovoljstvo.

Hladniji napici, temperature 25°C i 5°C, bili su povezani s negativnijim emocijama. Ovi nalazi sugeriraju da ispijanje toplih napitaka može stvoriti osjećaj smirenosti i zadovoljstva. Dehidracija dokazano utječe na raspoloženje, razinu energije i mentalne sposobnosti, a nedavna studija povezala je niži stupanj hidracije s većim padom kognitivnih funkcija kod starijih osoba tijekom dvogodišnjeg razdoblja.

Rizici ispijanja prevruće vode

Iako pijenje tople vode može biti korisno, konzumacija prevruće vode nosi zdravstvene rizike. Istraživanja su pokazala da je redovito pijenje napitaka toplijih od 60°C povezano s povećanim rizikom od raka usne šupljine i jednjaka.

Smatra se da vrlo vrući napici potiču ubrzanu diobu stanica, što povećava rizik od razvoja karcinoma. Osim toga, vrlo vrući napici mogu uzrokovati opekline u ustima i jednjaku. Kako biste izbjegli ove rizike, izbjegavajte redovito pijenje napitaka čija temperatura prelazi 60°C.

Savjeti za konzumaciju tople vode

Ako uživate u toploj vodi, postoji nekoliko načina da je učinite još boljom. Dodajte malo svježe iscijeđenog soka citrusa za dodatnu dozu vitamina C i antioksidansa.

Pripremite umirujući biljni čaj, poput hibiskusa ili kamilice. Pijuckajte toplu vodu kada ste bolesni kako biste ublažili grlobolju i kašalj. Također, možete piti toplu vodu ujutro nakon buđenja i prije spavanja kako biste poboljšali ukupnu hidraciju.