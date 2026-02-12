Što se događa s vašim tijelom ako spavate manje od šest sati?

Iako povremena neprospavana noć ne mora predstavljati ozbiljan problem, kronični manjak sna može imati dugoročne posljedice za tijelo i psihu, piše Uniland.

Zdravstvena psihologinja i stručnjakinja za poremećaje spavanja, dr. Sue Peacock, objasnila je što se događa s organizmom ako redovito spavate šest sati ili manje.

Imunosni sustav svakodnevno štiti organizam od virusa, bakterija i drugih prijetnji, a nedostatak sna može značajno otežati njegov rad. Dr. Peacock ističe da je kvalitetan san usko povezan sa snagom imuniteta, prenosi N1.

"Tijekom spavanja tijelo proizvodi citokine, molekule koje pomažu u borbi protiv infekcija. Oni ne samo da štite organizam, nego i potiču san, omogućujući tijelu da se učinkovitije bori protiv bolesti“, objašnjava ona.

Slabiji učinak cjepiva

Istraživanje Francuskog nacionalnog instituta iz 2023. godine pokazalo je da nedostatak sna može umanjiti djelotvornost cjepiva. Analizom sedam različitih studija utvrđeno je da su muškarci koji su spavali manje od šest sati imali slabiji imunosni odgovor nakon cijepljenja u usporedbi s onima koji su spavali između sedam i devet sati.

Kod žena su rezultati bili neujednačeniji, što se povezuje s hormonalnim promjenama.

Anksioznost i poremećaji sna

Nedostatak sna često je usko povezan s anksioznošću. Prema riječima dr. Peacock, između ova dva problema može se razviti začarani krug: loš san potiče anksioznost, dok anksioznost dodatno otežava uspavljivanje.

"Mozak ostaje preopterećen brigama i stalno je u stanju pripravnosti, što otežava opuštanje i kvalitetan san“, ističe ona.

Takvo stanje može smanjiti emocionalnu stabilnost i otežati uživanje u svakodnevnim pozitivnim trenucima.

Poremećaji menstrualnog ciklusa

Stručnjakinja za spavanje dr. Katharina Lederle upozorava da kronični manjak sna može imati ozbiljne posljedice za žensko zdravlje, posebno kada je riječ o menstrualnom ciklusu.

"Nedostatak sna povećava razinu hormona TSH, koji utječe na rad štitnjače. Povišene vrijednosti tog hormona mogu dovesti do poremećaja ciklusa, izostanka ovulacije, pa čak i amenoreje ili čestih spontanih pobačaja“, navodi Lederle.

Pretilost i pad produktivnosti

Osim navedenog, manjak sna može doprinijeti povećanju tjelesne težine, slabijoj koncentraciji i smanjenoj radnoj učinkovitosti. Upravo zato stručnjaci savjetuju da se san ne zanemaruje i da ne bude posljednja stavka na listi prioriteta.