Što se događa s vašim tijelom ako prečesto jedete pizzu?

Pizza je hrana koju se može jednostavno pripremiti, i to po pristupačnoj cijeni. Kada ogladnite, obično možete pronaći pizzeriju gdje ćete za nekoliko eura dobiti komad pizze. Također možete imati smrznutu pizzu u zamrzivaču i za desetak minuta je staviti u pećnicu – večera je gotova za tren oka, prenosi N1.

Ali što ako redovito uključujete pizzu u svoju prehranu? Kakve su potencijalne koristi i nedostaci za vaše tijelo i općenito zdravlje?

Povećava se rizik od srčanih bolesti

Ako volite pizzu i tjedno pojedete komad uz povrće kao salatu, svakako to može biti dio zdrave prehrane. Međutim, ako počnete redovito konzumirati tri ili četiri komada (ili više!), to može imati posljedice po vaše zdravlje.

Jedan komad obične pizze s sirom može sadržavati oko 400 kalorija – više ako na njega stavite špek ili druge masne dodatke. Također, pizza često sadržava velike količine zasićenih masnoća iz sira i prerađenog mesa, što može povećati rizik od srčanih bolesti.

Preporuke je da ne više od 10 posto ukupnih dnevnih kalorija dolazi iz zasićenih masnoća. Jedan komad kupovne pizze može sadržavati otprilike 20 posto dnevno preporučene količine zasićenih masnoća. Redovito konzumiranje većeg broja komada može značajno premašiti preporučeni limit zasićenih masnoća. S vremenom to može povećati rizik od srčanih bolesti.

Brzi dobitak na težini

S oko 400 kalorija po komadu kupovne pizze, konzumacija dva ili tri komada pizze dodat će 800 do 1200 kalorija vašem dnevnom unosu. Ako se odlučite za špek, tada se kalorije još više povećavaju.

S obzirom na to da bi osoba trebala unositi prosječno 2000 kalorija dnevno, samo obični komadi pizze čine između 40 do 60 posto (ili više!) vaših dnevnih kalorija – a to je bez druga dva obroka i užina. Redovito prekoračivanje unosa kalorija vodi do debljanja tijekom vremena, piše Eat This.

Nedostatak prehrambenih vlakana

Preporuka nutricionista je da polovina žitarica koje konzumiramo bude cjelovita. Kora pizze obično se pravi od obogaćenog pšeničnog brašna i ne sadrži puno vlakana. Ako često jedete pizzu i unosite previše rafiniranih žitarica, vjerojatno ne zadovoljavate preporučenu količinu cjelovitih žitarica u prehrani.

Dovoljan unos vlakana u prehrani pomaže održavanju zdravog gastrointestinalnog trakta te ima druge koristi poput smanjenja rizika od raka debelog crijeva i smanjenja razine kolesterola.

Povećan rizik od raka

Ako pizzu obilno nadopunjavate masnim prerađenim mesom poput špeka, slanine i kobasica, povećava se rizik od određenih oblika raka, pogotovo ako pizzu često konzumirate. Ako ste željni pizze, bolje je zamijeniti ta masna mesa povrćem bogatim vlaknima.

Više koristi od likopena

Likopen je fitonutrijent, prirodna biljna komponenta, koja se obično nalazi u prerađenim proizvodima od rajčice kao što je umak od rajčice u usporedbi sa svježim rajčicama. Redovitom konzumacijom pizze unosite likopen, antioksidans koji može pomoći zaštiti zdravih tkiva od oštećenja od tvari poznatih kao slobodni radikali.

Istraživanja također pokazuju da likopen može smanjiti rizik od bolesti srca, raka prostate i makularne degeneracije (stanja koje dovodi do slabog vida s godinama).

Ukratko, dodaci na vašoj pizzi mogu igrati veliku ulogu u tome koliko je vaša pizza zdrava.