Što se događa s Lindsey Vonn? Na intenzivnoj je

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn operirana je nakon teškog pada na olimpijskom spustu u Cortini d’Ampezzo. Zahvat je obavljen na lijevoj nozi, a trenutno se nalazi u bolnici u Trevisu. Iako je smještena na odjel intenzivne njege, njezin život nije u izravnoj opasnosti.

Prema pisanju njemačkog Bilda, koji se poziva na Reuters, takav je smještaj uobičajena praksa za sportaše njezina renomea kako bi im se osigurala privatnost i vrhunska medicinska skrb. Uz talijanske liječnike, uz Vonn su i njezini osobni kirurzi, a nove informacije o zdravstvenom stanju očekuju se tijekom dana.

Podsjetimo, Vonn je u Cortini nastupila unatoč puknuću prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena koje je zadobila samo tjedan dana ranije. Dva treninga spusta odradila je bez poteškoća, ostvarivši solidna vremena iako nije vozila punim intenzitetom.

Ipak, njezin olimpijski nastup trajao je tek 12 sekundi. Nakon nekoliko zavoja desnim je ramenom udarila u vrata, izgubila ravnotežu i teško pala, nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu.

Za 41-godišnju Amerikanku ovo su trebale biti posljednje Olimpijske igre, zbog kojih se vratila iz sportske mirovine. Veliki povratak jedne od najuspješnijih skijašica u povijesti tako je, barem zasad, završio nesretno.