ŠTO SE DOGAĐA? Masovna zaraza maturanata nakon povratka iz inozemstva: "200 ih je bilo u avionu, nitko nije zdrav"

Roditelji maturanata iz Zagreba, Istre, Splita i Osijeka već danima se masovno žale po društvenim mrežama kako se velik broj učenika vratio bolestan s maturalnog putovanja u Španjolskoj. Većinom su prijavljivali simptome poput temperature, kašlja, proljeva i povraćanja, a neki su na kućnom testu bili pozitivni na Covid. Pojedini razredi su zbog bolesti školsku godinu započeli s manje od polovice učenika u školskim klupama.

- Prvi dan nastave bio je u srijedu, a učenici su se s maturalca vratili u utorak. Nastavi je taj dan prisustvovalo svega 6-7 učenika iako ih je inače u razredu oko 25. Dosta djece, ali i neki učitelji, vratili su se prehlađeni i s koronavirusom, rekao je roditelj gimnazijalca.

Sin mu je prepričao kako su u istu diskoteku izlazili maturanti sva tri hrvatska grada. Kako smo doznali, družili su se u podrumskom klubu na obali španjolskog grada Calella. Dio djece razbolio se već na maturalcu, a ostatak je bolovao kad su se vratili kući, piše Jutarnji list.

Nikola Dmitrović, ravnatelj zagrebačkog MIOC-a potvrdio je informaciju.

- Točno je, ove godine primijetili smo osjetno povećanje broja učenika koji nakon povratka s maturalnog putovanja u Španjolsku nisu prvi tjedan došli na nastavu. Posebno u dva razredna odjeljenja, a i neki profesori koji su bili s njima prijavili su da su bolesni, kaže Dmitrović i dodaje kako se svake godine nakon maturalnih putovanja krajem kolovoza određeni dio učenika razboli, ali nikad kao ove godine.

- Većinom je riječ o koroni, ali i različitim virozama, a do kraja prvog tjedna većina ih se vratila u školske klupe, zaključuje Dmitrović.

Putovanja o kojima je riječ organizirana su tako da se u Španjolsku putuje brodom, a vraća avionom, a jedan od izleta uključuje i posjet Barceloni.

Iako su nam roditelji javili kako je slično bilo i u II. gimnaziji u Zagrebu, dodajući da ih se na nastavi pojavilo tek nekoliko, ravnatelj te škole, Drago Bagić pak tvrdi kako broj izostanaka nije bio veći nego prethodnih godina.

- Dio učenika nije došao, ali nismo primijetili povećanje u odnosu na prethodne sezone, kaže.

Ravnatelj zagrebačke Športske gimnazije, Stipe Perišić, kaže da je upoznat sa situacijom u drugim školama, no kod njih je situacija pod kontrolom.

- U našoj školi zabilježena su samo dva slučaja koronavirusa, učenici nisu imali simptome, no klub ih je testirao za potrebe natjecanja te su dobili pozitivan nalaz. Imali smo sreće, rekao je Perišić zaključujući da je imunitet sportaša možda ipak malo snažniji od prosječnog.

Jutarnji je kontaktirao i Ivana Čelebića, ravnatelja Prve osječke gimnazije čiji su učenici također bili u Španjolskoj, koji je odbio komentirati situaciju. Od roditelja smo doznali da je i ondje zabilježen povećan broj oboljelih te da prvi tjedan škole velik broj učenika nije pohađao nastavu.

Jedna se majka maturanta požalila u Facebook grupi Putoholičarski savjetnik za jeftina i ugodna putovanja. Tvrdi da su se djeca počela razbolijevati četvrti dan izleta te da ih je tridesetak imalo neke od simptoma kao što su visoka temperatura, proljev i povraćanje. Bolesni su nastavili put iz Španjolske prema Francuskoj, a u međuvremenu im nije pružena liječnička pomoć.

Napisala je da su bolesna djeca morala slijediti grupu u razgledavanju ili ležati u blizini autobusa po dva sata dok razgledavanje završi. Dodaje i da su neki profesori komentirali da je učenicima loše zbog prekomjerne konzumacije alkohola.

Otac maturantice napisao je pak kako je njegova kći završila u bolnici u Barceloni gdje je primila antibiotik iako su utvrdili da nema streptokok ni koronavirus. Troškove liječenja pokrili su Europskom zdravstvenom iskaznicom, a agencija i roditelji pobrinuli su se za smještaj djevojke do povratka kući.

- Od 200 klinaca koji su izašli iz aviona ni jedan nije bio zdrav, cijeli razred je ostao doma jer ih je polovica imala virozu, a druga polovica koronu, u komentaru je napisao otac.

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar kažu da roditelji nisu prijavili bolesti kod djece te da nemaju saznanja o masovnim zarazama. - Niti školskoj medicini niti epidemiologiji nitko nije ništa javio - kazao je za Jutarnji list ravnatelj Štampara, Branko Kolarić.

Obratili smo se i agencijama s kojima su putovala djeca, za koje roditelji tvrde da su se vratili bolesni. Iz riječke agencije Via kažu kako nemaju povratnih informacija da je bilo bolesne djece, te da svi imaju putno zdravstveno osiguranje, dok su iz zagrebačke Speranze potvrdili informaciju o 30 do 40 posto zaražene djece.

- Poslujemo već godinama i svake godine se dio djece s maturalca vrati bolestan. Prije maturalca zato imamo sastanak, gdje roditeljima savjetujemo da prije putovanja djeca uzimaju vitamine jer im oslabi imunitet, kaže Saša Blažeković, direktor Speranze.

Pojašnjava kako su djeca u startu uzbuđena zbog putovanja, budni budu po 22 sata dnevno i to im naruši imunitet. - Vani je vruće i stalno izlaze iz klimatiziranog na vrućinu. Noćni klubovi rade do pet ujutro i naravno da oni ostaju do kraja. Padne im imunitet i dođe do grlobolja i temperatura, govori Blažeković i dodaje kako je dobio informaciju da je u II. gimnaziji u jednom razredu od 25 učenika njih šest bilo bolesno.

Zaključio je da ova godina nije iznimka i da se slična situacija javlja svake godine. Zanimljivo je da je Španjolska, kao i Hrvatska, proglasila kraj pandemije koronavirusa i nemaju nikakve mjere za putnike koji ulaze ili izlaze iz zemlje.