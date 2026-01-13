Što nakon Karepovca? Grad, Županija i Ministarstvo dogovorili prve korake

U Splitu je u utorak održan radni sastanak ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković, župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šute, na kojem se razgovaralo o alternativnim mogućnostima za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada nakon zatvaranja Karepovca.

Kako je istaknuo gradonačelnik Šuta, osim predstavnika Grada Splita, Županije i Ministarstva, na sastanku su sudjelovali i predstavnici gradova i općina koje gravitiraju Karepovcu. Naglasio je da je primarni cilj povećanje stope odvajanja otpada u Splitu, koja trenutno iznosi 28 posto, dok je cilj doseći 50 posto.

– Apeliram na građane da daju svoj doprinos – poručio je Šuta, dodavši kako je zatvaranje Karepovca neminovno te da ministrica i župan pozivaju sve ovlaštene tvrtke da u prijelaznom razdoblju prihvate otpad.

Župan Boban podsjetio je da je sličan sastanak održan još u listopadu te zahvalio ministrici Vučković na angažmanu u rješavanju problematike gospodarenja otpadom. Istaknuo je da je potpisan ugovor o financiranju Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, čija je prva faza završena prošle godine.

– Raspisan je javni natječaj koji završava danas, a od sutra počinje javno nadmetanje. Ako ne bude žalbi, očekujemo početak izvođenja radova u prvoj polovici ove godine – rekao je Boban.

U razdoblju od zatvaranja Karepovca do otvaranja Lećevice, župan je pozvao čelnike lokalnih zajednica da velikodušno prime otpad, podsjetivši da je Split ranije na sličan način pomagao drugima. Kao ključan element istaknuo je potrebu za odvajanjem biootpada.

Ministrica Vučković zahvalila je svim sudionicima sastanka, istaknuvši dobru suradnju u proteklih godinu dana. Navela je kako su potpisani ugovori za više projekata, uključujući aglomeracije, te da je nedavno potpisan ugovor za drugu fazu Lećevice, vrijedan 70 milijuna eura.

– Dogovorili smo se da će Ministarstvo prilagoditi svoje pozive situaciji na terenu te osigurati dodatna sredstva za odvajanje otpada. U tu svrhu planiramo uložiti dva milijuna eura – kazala je ministrica.

Dodala je kako su razgovarali s više tvrtki koje bi trebale pomoći u smanjenju pritiska na Karepovac, a zaključak sastanka bio je da će se svi uključeni sastajati jednom mjesečno kako bi se pratila provedba dogovorenih mjera.