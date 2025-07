Što 'krije' zadarski policajac zbog kojeg su žene poludjele? Miljenik žena konačno progovorio: "Ponuda je bila..."

A prije nekoliko dana, četiri hrvatska policajca u Zadru spasila su četveročlanu obitelj iz plamena koji je buknuo u njihovoj kući. Bez posebne opreme, obitelj su sklonili na sigurno, a sada je jedan od njih postao i prava internetska senzacija.

Ovi zadarski policajci prije nekoliko dana postali su pravi heroji. Iz goruće kuće spasili su četveročlanu obitelj. Nisu marili za vlastitu sigurnost, već su se bez opreme suočili s vatrenom buktinjom.

''Dojmovi su veoma snažni, situacija je veoma zahtjevna i visoko rizična. Međutim, nas ništa ne smije iznenaditi, stoga smo djelovali vrlo brzo i koordinirano. U konačnici, to je najljepši osjećaj koji ćemo nositi do kraja života'', govori Matija Režan za Dnevnik.hr.

"Kada oformite plan kao ekipa, toga se morate držati"

Požar je buknuo zbog kvara na električnim instalacijama. Obitelj s djecom bila je zatočena na drugom katu kuće. Brzom intervencijom ovih policajaca, obitelj je spašena.

''Sam ulazak u tu kuću bio je na neki način rizik, ali kada oformite plan kao ekipa, toga se morate držati. To je rezultiralo ovakvim ishodom – da smo mi dobro, da su oni dobro i da je u konačnici sve dobro završilo'', rekao je Bruno Pedić za Dnevnik.hr.

Ističu – uz plan – tim je najvažniji.

''Oformili smo plan i od njega ne odstupamo. Djelujemo kao tim i to je to. I to u konačnici rezultira ovakvim ishodom'', pojasnio je Dario Kruneš.

Žene poludjele za zadarskim policajcem

A upravo je Dario, sudeći po društvenim mrežama, ostavio dojam na žensku publiku. Nakon objave jednog videa na TikToku, u kojem opisuje akciju – žene su u komentarima poludjele za zadarskim policajcem.

''Nego... Blizu koje policijske postaje se može počiniti kakav manji zločin?'', ''Gdje ovaj gospodin kažnjava?'', ''Prvo, sve čestitke našim dečkima u plavom. Drugo, ako ste djevojka ili žena ovih momaka, nemojte čitati komentare'', ''Gospodine policajac, kriva sam – vodite me'', ''Spasite mene, i ja gorim'', ''Je li policajac slobodan? Zna li se što?''.

''Ne pratim društvene mreže i nemam vremena za to. S obzirom na to da imam nekoliko šaljivdžija u ekipi – sva trojica su takvi – ali to je sve čar ovog posla i to je lipota ovog posla. Ponuda je bila od kolege Filipa Tokića da me vodi na ručak'', rekao je o svojoj popularnosti za Dnevnik Nove TV.

U komentarima na društvenim mrežama često se ističe fizički izgled umjesto ovako hrabrih poteza, no pučka pravobraniteljica za ravnopravnost spolova tvrdi da nije bilo prijestupa.

''Pregledom medijskih objava nismo utvrdili prisutnost sadržaja koji bi upućivali na neki oblik seksizma ili drugih neetičkih načina izvještavanja. Vezano uz objave na društvenim mrežama koje spominjete, ističemo da Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ne postupa po pojedinačnim objavama korisnika na društvenim mrežama. U slučajevima pritužbi na takve sadržaje, pritužitelje upućujemo na postupovne mogućnosti prijave spornih sadržaja koje im stoje na raspolagan'', pojasnila je Višnja Ljubičić, pučka pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.