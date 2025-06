Što je u glavama piromana i zašto toliko uživaju u podmetanju požara?

Više od 250 vatrogasaca danas se borilo s požarima na području između Omiša i Makarske. Gorjele su kuće, izgorjeli auti, a mnoštvo mještana je evakuirano. Ljeto je tek počelo i sezona požara je pred nama. Za mnoge od njih, a policija je uvjerena i za današnji, odgovorni su - piromani.

Dok smo čitali o nekim najpoznatijim piromanima na svijetu poput Petera Dinsdalea koji je u 30 požara koje je podmetnuo ubio 25 ljudi, piromani su bili i u našim krajevima. Dok smo u romanima promatrali likove poput Guya Montaga, vatrogasca koji je u distopiji priče zapravo bio piroman, u našim krajevima piromani su sa šibicama u rukama čekali jak vjetar kako bi udovoljili svom poremećaju.

Splitska policija lovi piromana, a mnogi se pitaju - tko su piromani, zašto obožavaju vatru i kako im stati na kraj?

Što je uopće piromanija?

Piromanija je psihijatrijski poremećaj iz skupine poremećaja kontrole impulsa, kod kojeg osoba osjeća neodoljivu potrebu da podmetne požar, bez jasnog racionalnog ili korisnog motiva. To nije čin iz koristi, osvete ili kriminalnog interesa, nego izraz unutarnjeg psihičkog nagona.

Piromani su osobe koje pate od tog poremećaja. Njihovo ponašanje karakterizira snažan osjećaj napetosti ili uznemirenosti prije čina, olakšanje ili zadovoljstvo nakon paljenja, zanimanje za vatru i situacije povezane s gašenjem požara (npr. promatranje vatrogasnih intervencija).

Važno je naglasiti da ne podmeću požare radi materijalne koristi – njima je vatra sama po sebi psihološki poticaj. Piromanija je rijetka, ali ozbiljna dijagnoza, koja se najčešće javlja kod osoba s dubljim emocionalnim i ponašajnim problemima, a liječi se psihoterapijom i, po potrebi, medikamentozno.

"Piroman ne pali da našteti drugome, jednostavno uživa"

Pokojni profesor dr. Vlado Jukić u svojoj se dugogodišnjoj karijeri bavio i piromanijom te je vještačio desetke piromana. Jednom je prilikom za T-portal objasnio poremećaj piromanije, odnosno sve što se u glavi piromana događa tijekom podmetanja požara.

"Piromanija je vrlo rijedak poremećaj, a uglavnom ga susrećemo prilikom vještačenja podmetanja požara. Nije ju lako dijagnosticirati jer piroman nije niti potpuno zdrava osoba koja pali požare iz nekog materijalnog ili socijalnog interesa, niti teški duševni bolesnik kod kojeg je piromanija samo jedan od popratnih simptoma. Nema ni nekog testa, laboratorijskog nalaza, EEG-a ili CT-a koji bi je potvrdio. Ona se utvrđuje na temelju pomne anamneze i okolnosti pod kojima je požar podmetnut. Ako netko nije nikada ranije podmetao požar, onda je teško dokazati da je piroman.

No ako je imao takvih epizoda u životu, ne nužno teških razmjera, lakše je potvrditi da je riječ o piromanu. Piromani namjerno i smišljeno podmeću požare. Kod njih postoji napetost i uzbuđenje kod pripremanja požara, a potom, kada gledaju požar, osjećaju opuštanje i zadovoljstvo. Treba svakako isključiti neku drugu motivaciju ili korist. To radi policija, ali i mi. Piroman neće paliti požar kako bi naudio Hrvatskoj i njenoj turističkoj sezoni ili se osvetio susjedu ili pak zato što je zao; on to radi isključivo iz užitka. Oni u pravilu nisu potpuno neubrojivi; uglavnom nisu toliko retardirani ili dementni da ne bi znali što rade. To pokazuje i činjenica da se skrivaju", rekao je jednom prilikom Jukić.

"Piroman nikad sam ne dolazi tražiti pomoć"

Piromani kod psihijatra završe samo kada ih uhvati policija. Gotovo nikad sami ne dolaze tražiti pomoć.

"U svojih 36 godina prakse nisam imao takav slučaj. Njima se određuje prisilni tretman kada podmetnu neki požar, a hospitalizacija i terapija ovise o uvjetima. Ako se radi o kaznenom djelu, počinje se s hospitalizacijom, a može se nastaviti s ambulantnim liječenjem ako počinitelji više nisu trajno opasni, ako se mogu kontrolirati", naglasio je Jukić.

Jedan od najpoznatijih svjetskih psihijatara i zvijezda YouTubea, doktor Tod Grande, naglašava da je piroman potpuno indiferentan posljedicama svog čina.

"On je indiferentan na štetu, gubitak ljudskog života i kaos. Piromanija je često komorbidna s depresijom, bipolarnim poremećajem, patološkim kockanjem", govori Tod Grande.

"To je zapravo jako jako rijedak poremećaj"

Doktor Tod Grande naglašava da je piromanija ipak jako jako rijedak poremećaj. Kako naglašava poznati psihijatar, postoji šest kriterija koje mora zadovoljiti pacijent da bi dobio dijagnozu piromana.

Prvi kriterij je da je osoba podmetne više od jednog požara, namjerno.

Drugi kriterij je da postoji uzbuđenje ili otpuštanje tijekom čina podmetanja požara.

Treći kriterij je da osoba voli vatru i stvari koje su uz vatru vezane. Dakle, osoba je zainteresirana za vatru, privlači je vatra i sve što se s vatrom može povezati.

Četvrti kriterij je da osoba osjeća zadovoljstvo nakon vatre ili u trenutku

Peti kriterij je da osoba NE pali vatru da bi se osvetila nekome, da bi napravila štetu, da bi počinila kazneno djelo ili ubila nekoga

Šesti kriterij da se čin podmetanja ne može objasniti kroz manične epizode ili neki drugi poremećaj

"Neki piromani žele postati vatrogasci"

Kao što vidimo, puno je kriterija da bi netko dobio dijagnozu piromana stoga nisu sve osobe koje podmeću vatru piromani.

"Samo 3% osoba koje podmeću vatru dobiju dijagnozu piromanije", kaže poznati psihijatar.

Psihijatri kažu da se s piromanima rijetko sreću i da kroz sustav prolazi jako malo piromana. Tod Grande naglašava da su neki piromani toliko opsjednuti vatrom da žele postati vatrogasci. No i takvi slučajevi su, kao i sami piromani, iznimno rijetki.