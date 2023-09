Što je to na nebu?! 'Vidio sam 10 svijetlih točaka u nizu, neviđeno!' Evo o čemu se radi

Dosta zabrinutih čitatelja 24 sata poslalo je fotografije i snimke 'neobičnih svjetala' ili 'nanizanih zvijezda' na nebu koji su vidjeli iznad nekoliko gradova u diljem Hrvatske.

- Maloprije u 21:08 u smjeru Medvedgrada nešto nevjerojatno i meni nepojmljivo se dogodilo. Na nebu se vidjelo 9 njih, a ako ne i 10 svjetlih točaka identični odsjaju zvijezda. Poredane u formaciju jedna iza druge u redoslijedu tako precizne udaljenosti i istog smjera kretanja. Nakon nekih 20-tak sekundi su nestajale na istom mjestu kako su pratile jedna drugu, mogao se vidjeti kao mali sićušni bljesak skoro pa neprimjetan - komentira čitatelj.

- Večeras oko 21:05 sam primijetio kako neka svijetla putuju sa zemlje prema nebu i kad su došla na određenu visinu, nestala su - izjavio je naš drugi čitatelj.

Svjetla koja se miču na nebu zapravo su skupina satelita koje je kompanija Elona Muska SpaceX lansirala u orbitu u sklopu projekta Starlink. Taj projekt zaobilazi potrebu izgradnje infrastrukture poput kabela i stupova, kako bi internetske usluge postale dostupne na udaljenim područjima.

Starlinkovi sateliti postavljeni su u nisku orbitu oko Zemlje. Potreban je velik broj satelita kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svijeta. Smatra se da ih je od 2018. godine u svemir poslano više od tri tisuće, a možda će ih na kraju biti 10 do 12 tisuća.

Stvara li Starlink nered u svemiru?

Uz Starlink, konkurenti kao što su OneWeb i Viasat, koji također nude satelitske internetske usluge, postavljaju tisuće satelita u nisku Zemljinu orbitu.

To će dovesti do problema, rekao je Mosteshar dodao je kako bi moglo doći do sudara te da bi se mogli otkrhnuti fragmenti koji bi uzrokovali puno veću štetu tijekom leta velikom brzinom.