Što je to Boban izgovorio? "U Makarskoj se dogodio KOPERNATSKI obrat"

Građani Makarske jučer su se okupili na prosvjedu protiv planirane gradnje velikog hotela u park-šumi Osejava, u samom središtu grada. Njihova poruka bila je jasna – odlučno su rekli "NE" županijskim vlastima i daljnjoj betonizaciji zelenih površina.

Poruka prosvjednika nije prošla nezapaženo. Župan Blaženko Boban objavio je kako se odustaje od dražbe zemljišta namijenjenog investitoru hotela. Ipak, nije propustio odgovornost za cijeli slučaj prebaciti na makarsku SDP-ovu vlast i izmjene GUP-a koje su, kako je rekao, oni proveli.

„Moramo ponovno razgovarati s građanima Makarske i zainteresiranom javnošću, kako bismo smanjili prostor manipulacije gradonačelnika oko rješavanja ovog pitanja. Očito je da su izmjene GUP-a krajem 2023., kao i lokacijska dozvola te lokacijske informacije izdane od strane Grada Makarske, doživjele – kopernatski… odnosno, kopernavski obrat,“ kazao je Boban, pritom se nekoliko puta zbunivši u pokušaju da objasni „kopernikanski obrat“.

Video pogledajte ovdje.