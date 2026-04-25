Što je policija u subotu radila na Žnjanu? Stigli Šuta i Balov

Na Žnjanskom platou jutros je uspješno održana javnozdravstvena akcija promicanja prometne sigurnosti, koja je okupila brojne građane, djecu i mlade s ciljem podizanja svijesti o važnosti odgovornog sudjelovanja u prometu.

Akcija je organizirana u suradnji više institucija i partnera, a u ime Grada Splita podršku su dali gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita Jakša Balov, naglasivši kako su edukacija i prevencija ključni alati u izgradnji sigurnijeg društva.

"Kroz edukativne aktivnosti, savjetovanja, prezentacije i sudjelovanje djece u biciklističkom poligonu i mini-biciklijadi, dodatno je istaknuta važnost razvijanja prometne kulture od najranije dobi. Upravo ovakve inicijative pokazuju koliko zajedničkim djelovanjem možemo utjecati na smanjenje rizika i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Veliko hvala Odjelu za epidemiologiju i prevenciju ozljeda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj (Odjelu za sigurnost cestovnog prometa i Odjelu za prevenciju), Srednjoj tehničkoj prometnoj školi Split i Biciklističkom savezu Splitsko-dalmatinske županije, kao i svim sudionicima te građanima na odazivu i podršci ovoj vrijednoj akciji", poručili su iz Grada.