Što donosi novi Zakon o zaštiti potrošača?

Jučer su na Vladi predstavljene izmjene Zakona o zaštiti potrošača. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivan Rakocija, kazao je u emisiji U mreži Prvog, kako ovaj Zakon usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU.

- Uvodimo niz mjera kojima jačamo zaštitu potrošača, povećavamo transparentnost poslovanja i sprječavamo nepoštene trgovačke prakse. Prijedlog prakse bio je predmet javnog savjetovanja od 22. prosinca do 22. siječnja. Dobili smo pozitivno svjetlo od socijalnih partnera i donošenje zakona se očekuje do kraja ljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora, kazao je.

Predsjednik Udruge za zaštitu potrošača "Splitski potrošač" Vlado Biljarski kazao je kako pozdravljaju izmjene zakona jer je nesporno da se novim izmjenama poboljšava položaj potrošača, piše HRT.

- Sudjelovali smo i mi i druge udruge u javnoj raspravi i uputili smo neke primjedbe za koje smo smatrali da su potrebne u smislu boljeg i detaljnijeg reguliranja, rekao je.

Rakocija je istaknuo da kada se govori o pravu na popravak, govori se o transponiranju europske direktive. Propisuje se jasna obveza da se određeni proizvodi moraju servisirati nakon isteka jamstva uz obavezno servisiranje rezervnih dijelova rezervnih dijelova.

- Zabranjuje se odbijanje popravka ako je artikl popravljao neovlašteni serviser ili sam potrošač. Do sada nismo imali takav slučaj. Serviseri su mogli odbiti takav slučaj ako su vidjeli da je netko radio na proizvodu, rekao je.

Biljarski je kazao kako su nova zakonska rješenja na tragu onoga što traže udruge.

- Zakon se odnosi i na popravke nakon isteka jamstva. Potrošači koji se javljaju imaju više problema s ostvarivanjem jamstvenih uvjeta, istaknuo je.

Dodaje kako zakonom nisu propisani kriteriji na povrat novca, zamjenu proizvoda.

Rakocija je istaknuo kako je ovim zakonom dana dodatna snaga Državnom inspektoratu za djelovanje.

- Kupac u roku od 30 dana ima pravo podnijeti prigovor Državnom inspektoratu ako smatra da su njegova prava povrijeđena, naglasio je.

Govori da kada se radi o jednostranom raskidu ugovora radi se o financijskom raskidu ugovora na daljinu.

- Kupci sklapaju ugovore jednim klikom. Ono što smo željeli promijeniti da ako kupci žele raskinuti ugovor, mogu ga raskinuti na isti način na koji su ga sklopili unutar 14 dana, rekao je.

Biljarski smatra kako je ovo dobro rješenje.

Što se tiče akcija i popusta uvodi se obveza objave cjenika na mrežnim stranicama trgovaca i određuje se način na koji će se komunicirati sniženja u odnosu na najnižu cijenu unutar zadnjih 30 dana.

- Iz ovog pravila izuzimaju se proizvodi s istekom roka trajanja. Njima se cijena može snižavati iz sata u sat, dodao je.

Ističe kako se za one koji ne poštuju zakon propisuju veće kazne nego do sada.

Biljarski govori kako inspektorat nadzire provođenje zakona, ali se kršitelji opetovano ponavljaju.

Pozvao je građane da ako imaju bilo kakva pitanja glede svojih prava, mogu se obratiti njihovoj udruzi, ali mogu i nazvati besplatni telefon koji je osiguralo Ministarstvo gospodarstva te tako dobiti pomoć u rješavanju problema.

Rakocija govori kako mu je drago da su potrošači sve osvješteniji o svojim pravima.

U nedjelju 15. ožujka je Svjetski dan potrošača i moto mu je „Osnažen potrošač je siguran potrošač”. Smisao te poruke je da potrošač koji je informiran i educiran je sigurniji sudionik na tržištu i više se bori za svoja prava, kazao je Biljarski, piše HRT.