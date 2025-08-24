Što danas radi i gdje možete u trgovinu? Evo odgovora

Ove nedjelje trgovački centri diljem Dalmacije imaju različita pravila rada. Dok neki otvaraju svoja vrata, drugi ostaju zatvoreni.

U Splitu kupci će moći posjetiti Mall of Split te Stop Shop u Kaštel Sućurcu, gdje pojedine trgovine posluju prema nedjeljnom radnom vremenu. City Center one Split ovoga puta neće raditi, a u Jokeru su trgovine zatvorene.

U Trogiru je Spot Mall otvoren, kao i njegov "blizanac" u Makarskoj. Zadar nudi najširu ponudu – otvoreni su Hey Park, Supernova Zadar, City Park i Zadar Shopping Capitol. U Biogradu na Moru kupce dočekuje Bure Centar.

Provjerite detalje po pojedinim trgovinama

U Šibeniku će raditi Supernova od 9 do 15 sati te Dalmare Shopping Centar. Osim toga, sve Kaufland trgovine nastavljaju raditi nedjeljom do kraja ljeta, prema uobičajenom radnom vremenu.

Za detaljnije informacije o radnim vremenima pojedinih trgovina preporučuje se provjera na službenim internetskim stranicama centara i trgovina.