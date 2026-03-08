Što će u utorak biti s gorivom?

Vlada će večeras na sastanku u Banskim dvorima raspravljati o mogućem ograničavanju cijena goriva, koje bi od utorka mogle osjetno porasti. Konačna odluka o modelu i opsegu Vladine intervencije trebala bi biti donesena večeras, doznaje DNEVNIK.hr.

Ako Vlada ne intervenira, od utorka bi cijene svih vrsta goriva mogle značajno porasti. Procjenjuje se da bi trošak punjenja prosječnog spremnika goriva mogao biti veći i do 12 eura.

Tijekom vikenda u Ministarstvu financija i Ministarstvu gospodarstva provode se posljednje analize. Očekuje se da će se večeras resorni ministri sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem kako bi usuglasili konačne detalje. Također bi se trebao održati i online sastanak užeg kabineta Vlade.

Mali distributeri uputili su apel Vladi da se teret ograničenja cijena ne prebaci isključivo na njih. Zatražili su da se prilikom donošenja odluke ne smanjuju samo njihove marže, već da i država preuzme dio tereta, primjerice smanjenjem trošarina, PDV-a ili naknade za biogorivo.

Neslužbeno se doznaje da u Vladi ne isključuju mogućnost da se država odrekne dijela svojih prihoda. Na večerašnjem sastanku raspravljat će se isključivo o cijenama goriva, dok će kretanje cijena ostalih energenata Vlada pratiti u narednim tjednima.