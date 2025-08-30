Što će se dogoditi u novoj sezoni Sjena prošlosti?

U ponedjeljak od 20.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće nova sezona Sjena prošlosti. Gledatelje očekuju nove drame, iznenađenja i pridošlice u popularni kvart, a dio već dobro poznatih likova doživjet će velike promjene.

"Mene je iznenadila već prva scena nove sezone koju sam pročitala! Mogu samo reći da naš kvart postaje još uzbudljiviji, ako je to uopće moguće", otkriva uz smijeh Marina Fernandez, omiljena Olga, potvrđujući riječi produkcijskog tima, prenosi Index.

I glumci su iznenađeni novim zapletima

Nova sezona serije koja je osvojila Hrvate donosi, kažu, sve ono što je publika već zavoljela: napetost, intrige, jake likove, ali sada zadire još dublje. Istražuje što se događa kad moralni kompasi likova počnu pucati pod pritiskom ambicija, ljubavi, osvete. Razotkrivanje istine nekima će napokon donijeti mir, a drugima će srušiti temelje života. Likovi će biti stavljeni u neočekivane situacije, neki će bivši neprijatelji postati saveznici i otkriti nove stvari o sebi.

"Marta je inače puna iznenađenja i neočekivanih rješenja, no ipak mislim da će u nastavku iznenaditi i samu sebe", poručuje Jelena Perčin.

"Nisam znao kako će se moj lik razvijati i iznenadile su me neke stvari, mislim da su i sve likove koje ćemo gledati u ovoj sezoni dovele do kraja. Pogotovo mogu reći što se tiče Tome, on rješava neke svoje stare 'sjene prošlosti' da bi mogao nastaviti živjeti dalje. Kroz cijelu sezonu postupno se mijenja i mora malo više odrasti", priča Matija Kačan.

"Blanka je u zatvoru, a što će tijekom epizoda ona napraviti, neću otkrivati. Samo očekujte da će biti puno neočekivanih obrata i događaja vezanih uz Blanku do samog kraja", dodaje i Arija Rizvić.

Nova lica u novoj sezoni

A pokretač zbog kojeg su brojni likovi u seriji dosad pokleknuli pred zakonom ili činili loše stvari upravo je osveta. U naletu emocija, poput ljubomore, ili vođeni ambicijom, likovima su se često događale brojne tragične situacije, a oni zli bili su na vrhu. Sve što su činili imalo je svoje posljedice koje su ih nekad mijenjale nabolje, a nekad nagore.

S tim se slaže i glumica i pjevačica Vanda Winter. U novu sezonu serije stiže kao misteriozna Glorija koja će svakako poremetiti uhodane odnose u kvartu: "U seriji mi se sviđa to što nijedan lik zapravo nije pozitivan i svi imaju 'putra na glavi'. Svi su izrazito 'ljudski' i vođeni svojim interesima. U okvirima okolnosti spremni su na sve i zato ih je uzbudljivo pratiti."

"Puno smo bolji ljudi nego na ekranu što moramo glumiti da jesmo", šali se Dajana Čuljak, koja je itekako pridonosila spletkama među likovima, a u novim epizodama je očekuje nastavak trzavica u odnosu s Tomom.

"Dok sam čitala scenarij, nekad sam se čak i nekoliko puta vraćala da vidim jesam li stvarno pročitala to što sam pročitala. Posebno me iznenadilo kako su se neki odnosi među likovima promijenili i razvili. Ima nekoliko scena koje jedva čekam da ih publika vidi i baš me zanima njihova reakcija na njih", poručuje gledateljima i simpatična Monika Mihajlović, koja se u novu sezonu vraća u ulozi Davorke.