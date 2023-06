ŠTO AKO VAS UGRIZE ZMIJA OTROVNICA? Ovo je zabrinjavajuća vijest! Imunološki zavod nema vlastitih zaliha...

Kad je riječ o proizvodima, kaže da su najjači izvozni proizvodi sljedeći: "Za ona virusna cjepiva MRP, i dalje partner koji će sigurno biti je WHO, zemlje Afrike, ali ciljano tržište je i Indija i zemlje oko nje. Znate kakav je natalitet dolje i koliki je to bazen. Njima treba proizvod, nama proizvodnja. To je financijski. Međutim, imamo i plazmu, računao sam na nekih 50 tisuća litara pa bi vrijeme povratne investicije bilo pet godina i par mjeseci".

Kad je riječ o zmijskom protuotrovu, kaže da postoje zalihe za Hrvatsku, ali ne od Imunološkog zavoda. "Postoje zalihe, ali ne naše. Imunološki ih je zadnji put proizveo oko 2013., a rok trajanja je dvije godine. Nije se ulagalo, da se ulagalo proizvodili bismo i danas. No, imamo dovoljno zaliha – koliko sam upoznat imamo oko 100 i nešto ampula u Hrvatskoj. Više od 20 ugriza godišnje nije realno očekivati", zaključuje Čardžić.