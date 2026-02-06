Što ako u rezervoar natočite pogrešno gorivo ili AdBlue?

Imate li sreće i shvatite li na benzinskoj pumpi da u dizelaša točite benzin, odmah stanite i ne uključujte automobil. Zovite HAK i oni će ispumpati gorivo iz rezervoara prije nego što krene prema ključnim dijelovima sustava. U suprotnom, uključite li automobil i krenete li voziti – vrijeme je da upotrijebimo riječ katastrofa.

Ulazak benzinskog goriva u osjetljivi sustav dizelskog motora mogao bi za sobom povući skupe posljedice, zamjenu visokotlačne pumpe, injektora, cijevi za goriva i tanka. Benzin nema sposobnost dizela da djeluje poput lubrikanta u sustavu ubrizgavanja i upravo zbog toga će stradati injektori, pumpa…, piše N1.

U suprotnom, utočite li dizelsko gorivo u benzinca šteta je manja, ali ako niste pokrenuli automobil najbolje je opet ispumpati gorivo iz rezervoara. Nastavite li s krivim gorivom može doći do oštećenja injektora. Ako možete, nazovite servisera, koji će vam pomoći i objasniti što učiniti.

Što ako utočite AdBlue tekućinu

Pojavila se i nova opasnost: što ako u otvor za dizelsko gorivo utočite AdBlue tekućinu, koja služi za redukciju emisija dušikovih oksida kod dizelskih motora.

AdBlue djeluje korozivno jer je mješavina ureje i vode, učinak je sasvim drugačiji nego li je samo miješanje benzina i dizela u sustavu ubrizgavanja. Štete su često samim točenjem teško ispravljive, a da se ne zamjeni kompletan sustav ubrizgavanja sa svim vodovima, brizgaljkama, spremnikom i pumpama. Zapravo, jedna od najgorih i najskupljih kombinacija u praksi ako se dogodi. Često proizvođači izbjegavaju da se otvori za punjenje Adbluea nalaze neposredno pokraj otvora za gorivo pa se čep za AdBlue može naći u prtljažniku ili u motornom prostoru kod nekih modela kako bi se smanjila mogućnost pogreške.