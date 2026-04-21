Stjuardesa otkriva trik: Ovo sjedalo u avionu ključno je za dobar san

Ljetni odmori se bliže, a za sve koji se spremaju na putovanje zrakoplovom, osobito na dugim letovima, odmor tijekom leta može se činiti kao nedostižan cilj. Međutim, međunarodna stjuardesa s 27 godina iskustva, Sherry Peters, tvrdi da je uz nekoliko trikova moguće kvalitetno odspavati. Peters je podijelila svoje savjete o tome kako se najbolje odmoriti u zrakoplovu, a ključnu ulogu u tome, kaže, ima odabir sjedala, piše Index.

Peters ističe koja sjedala treba izbjegavati po svaku cijenu ako se želite naspavati. "Sjedala u blizini kuhinje ili toaleta daleko su najgori izbor ako pokušavate spavati. Ondje je stalan promet, ljudi čekaju u redu, vrata toaleta se otvaraju i zatvaraju, a posada je neprestano u pokretu pa je gotovo nemoguće uloviti malo neprekinutog sna", pojasnila je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sjedalo uz prozor nudi najviše mira

Stoga savjetuje da osigurate mjesto što dalje od tih dijelova zrakoplova, a ako je moguće, odaberete ono uz prozor. "Sjedalo do prozora daje vam puno više kontrole nad okolinom, što je ključno da biste zaspali. Možete spustiti sjenilo, nasloniti se na stijenku zrakoplova radi potpore i izbjeći da vas guraju putnici koji prolaze hodnikom. To je nešto najbliže kontroliranim uvjetima za spavanje u avionu, a čak i ako se radi o samo sat ili dva, razlika je golema", rekla je Peters.

Ona objašnjava kako mnogi putnici pogrešno vjeruju da će san doći prirodno, no ističe da se u skučenom sjedalu ekonomske klase za odmor treba aktivno potruditi. Ipak, postoji nekoliko tehnika kojima možete potaknuti mozak na spavanje.

"Većina ljudi za neispavanost krivi jet lag ili sam let, no često se sve svodi na to koliko kontrolirate svoju okolinu i jeste li dovoljno hidrirani. Ne mogu, primjerice, utjecati na doba dana, ali mogu kontrolirati buku i svjetlo tako što ću spustiti sjenilo na prozoru i koristiti slušalice za uklanjanje buke.

Ne mogu utjecati ni na to što sam okružena s 300 budnih ljudi, ali mogu kontrolirati koliko će me gurati dok prolaze. Na taj način prevarim tijelo da pomisli kako je vrijeme za spavanje, čak i usred leta", savjetuje stjuardesa.

Spuštanje sjenila na prozoru čim zrakoplov uzleti, u kombinaciji s maskom za oči i jastukom za vrat, može značajno smanjiti svjetlost i povećati udobnost. Odabir sjedala do prozora omogućuje vam da se naslonite na stijenku kabine za opušteniji položaj, što vam daje najbolju priliku da ulovite nekoliko sati prijeko potrebnog sna. "Čak i ako se radi o samo sat, dva ili tri, svaka minuta je bitna. Služim se raznim strategijama kako bih maksimalno iskoristila vrijeme za odmor gdje god se nalazila, bilo to u zrakoplovu, vlaku ili hotelu", zaključila je Peters.