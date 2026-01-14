Stjuardesa otkrila koja su sjedala najbolja za duge letove

Ipak, stjuardesa jedne zrakoplovne kompanije otkrila je koja su najbolja, a koja najgora sjedala na dugim letovima te objasnila kako se možete naspavati čak i ako letite ekonomskom klasom.

Putnicima koji osjećaju tjeskobu tijekom leta i teže podnose turbulencije savjetuje da rezerviraju sjedalo iznad krila zrakoplova, jer to područje pruža najmirnije putovanje. Na tom dijelu putnici osjećaju manje pomicanja jer se nalaze najbliže središtu gravitacije zrakoplova, što znači da sjedala manje vibriraju, prenosi N1.

Osim toga, ograničen prostor za noge, buka u kabini, dizajn sjedala i razina kisika pridonose lošijem snu, no stjuardesa ističe da imate više sreće ako sjedite što dalje od kuhinje i toaleta.

"Nikada ne možete sa sigurnošću predvidjeti najtiše mjesto u zrakoplovu jer to ovisi o putnicima oko vas. Ipak, stražnji dio zrakoplova može biti prilično bučan zbog toaleta. Sjedala u stražnjem dijelu mogu se naginjati, ali tijekom noćnih letova svjetlo iz kuhinje ponekad prolazi kroz zavjese, a može biti i bučno jer posada radi. Zbog toga ne bih odabrala sjedala u posljednjem redu”, poručila je stjuardesa.

Dodaje kako bi idealno sjedalo bilo oko pet redova od početka ili pet redova do kraja zrakoplova. Sjedenje bliže prednjem dijelu omogućuje putnicima da prvi dobiju izbor obroka, ali i brži i jednostavniji izlazak iz zrakoplova nakon slijetanja.

Kad je riječ o putnicima koji sjede bliže stražnjem dijelu, navodi da će ondje brže dobiti hranu jer posada poslužuje istodobno s oba kraja kabine, no u tom se dijelu jače osjećaju turbulencije.