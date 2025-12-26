Stjepan Vukadin se mnogima zamjerio: "Da je pravedniji, bilo bi super. Sram ih može biti"

Nakon emitiranja posljednje epizode popularnog kulinarskog showa MasterChef, društvene mreže preplavile su reakcije nezadovoljnih gledatelja. Dio publike smatra kako žiri pokazuje izraženu sklonost prema jednoj natjecateljici, dok su ostali kandidati, prema njihovim ocjenama, stavljeni u drugi plan.

Dodatno nezadovoljstvo izazvale su i, kako tvrde gledatelji, promjene pravila tijekom same emisije. Mnogi su takve poteze doživjeli kao narušavanje jednakih uvjeta natjecanja, uz uvjerenje da pojedini kandidati time dobivaju neopravdanu prednost.

Optužbe za pristranost brzo su se proširile komentarima, a publika je tražila jasna objašnjenja od produkcije i žirija. Iako dio gledatelja brani donesene odluke, prevladava dojam razočaranja, uz poruke da bi jedno od najgledanijih kulinarskih natjecanja trebalo zadržati stroga i transparentna pravila.

U isto vrijeme, šef žirija Stjepan Vukadin podijelio je na društvenim mrežama rijetke privatne trenutke – fotografije božićnog slavlja sa suprugom Katarina Vukadin i njihovo dvoje djece. Uz objavu je kratko poručio: „Sretan i blagoslovljen Božić od obitelji Vukadin“. Budući da najdugovječniji član MasterChefova žirija rijetko dijeli obiteljske prizore, objava je izazvala brojne pozitivne reakcije i emotivne poruke pratitelja.

Ipak, dio publike nije zaboravio nedavne kontroverze iz showa, pa su se među božićnim čestitkama pojavili i kritični komentari. U njima gledatelji ponovno izražavaju nezadovoljstvo radom žirija, prozivajući ga za nepravdu i favoriziranje, što pokazuje da polemike oko aktualne sezone i dalje snažno odjekuju u javnosti.

"Da je pošten, ne bi sinoć produžili dvije minute u MasterChefu, a isto tako ne bi pozvao prošlogodišnjeg pobjednika pred kraj MasterChefa. Užas od žirija. Sram ih može biti", "Sretan Božić. Lijepa i sretna porodica, još da je pravedniji Stipe, onda bi bilo super. Antonija mu je glavna. Cilj mu je da ona pobijedi. Marionete samo gledaju i suze. Glavnu riječ Stipe vodi", neki su od komentara.