Stižu nova pravila za sve vlasnike smještaja u turizmu, evo što će se sve mijenjati

Od siječnja 2027. svi apartmani morat će imati registracijski broj, bez njega neće se moći oglašavati na najpoznatijim prodajnim platformama. Plan je suzbiti iznajmljivanje na crno.

Problem je neregulirani smještaj za ''članove obitelji'' koji su ustvari nerijetko turisti koji smještaj plaćaju. Hrvatska broji 160 tisuća objekata u takvom, nekomercijalnom smještaju, a najviše ih je u Zadarskoj županiji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šire se i ovlasti za inspekcije na terenu - komunalnim redarima i carinskim inspektorima. Najavljuje se kako se više neće odobravati kratkoročno iznajmljivanje u stambenim zgradama.

Uvode se i nova pravila oko rekategorizacije. - hoteli i kampovi će ponovno utvrđivanje uvjeta raditi svakih 5 godina, a apartmani i kuće za odmor svakih 10 godina, što do sada uopće nisu bili dužni.

Više pogledajte ovdje.