Stižu nam strani turistički vodiči? "Molim naše branitelje da stanu na branik naše povijesti i kulturne baštine"

Rad turističkih vodiča i njihova uloga u domaćem turizmu našli su se jučer u fokusu rasprave u Hrvatskom saboru. Povod je bio prijedlog izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje se predlažu kao dio usklađivanja s pravilima OECD-a.

Oporbeni zastupnici izrazili su zabrinutost zbog mogućih posljedica liberalizacije tržišta, upozoravajući da bi domaći vodiči mogli biti stavljeni u nepovoljan položaj. Prema predloženim izmjenama, mogućnost vođenja turističkih grupa u Hrvatskoj dobit će i vodiči iz 38 zemalja članica Europske unije i OECD-a, dok državljani trećih zemalja i dalje neće imati takvu mogućnost.

O tome se na svojem Facebook profilu oglasila Kristina Nuić. Evo što je o toj temi napisala:

Kad sam 2015 g. spomenula "osjetljivo pitanje" zahvaljujući svemu onom što sam učila na Parisu 2, neki mi nisu vjerovali. Neki su me i napadali. Završila sam i u nekim novinama čudnog imena s čudnim nadimkom. Ovo silovanje Europske komisije nad svim zemljama bogate kulturne baštine, koje je u interesu samo velikih tour leadera, proširuje se sad i na još 50 zemalja svijeta. Za one koji smatraju da nije bitno, ističem da se samo za to mijenja cijeli zakon. Dakle, bitno je. Itekako! I do sad smo imali problema s masovnim bezobraznim nelegalnim vođenjima iz pojedinih zemalja OECD-a. U kontaktu smo i s kolegama iz cijelog svijeta zahvaljujući Svjetskoj federaciji. Ovakvo otvaranje bez kriterija nisu napravile sve članice OECD-a.

Ovim putem ponovno molim naše branitelje da stanu na branik naše povijesti i kulturne baštine. Cilj je zaštititi mjesta na kojima će ti isti dolaziti. Jer mi znamo da se na Žirju branio Šibenik, na Maslenici i Velebitu Zadar i cijelo priobalje, u Farkašiću Zagreb, sa Srđa Dubrovnik...Potrebno ih je ponovno zaštititi, ne "točkastim pristupom" oznake frontova jer se na tim mjestima nije borilo samo za područje tih frontova nego za cijelu Hrvatsku! Ono za što se ginulo u ratu, tako lako se daje u miru. Željeli smo cjelovitu, teritorijalnu državu, a ne ostatke koji nam se nameću.

Zapamtite, kulturna baština i naša povijest je jedino što nas izuzima od globalizacije. I dok živim, misija će mi biti boriti se za istu.