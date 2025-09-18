STIŽU KIŠE JESENJE Uživajte u sunčanim i vrlo toplim danima pred nama, sljedeći tjedan "kuha" se promjena vremena

Dosadašnji tijek rujna podario nam je velik broj sunčanih i vrlo toplih dana, a takav je u Dalmaciji bio i četvrtak. Iako je kalendarski jesen pred vratima, jug zemlje bio je najtopliji dio Hrvatske. Prema podacima DHMZ-a, najviše dnevne temperature zraka izmjerene su upravo na jadranskoj obali i otocima.

Prema podacima DHMZ-a, na samom vrhu ljestvice našli su se Hvar i Split-Resnik s 29,9 °C, što su ujedno i najviše vrijednosti u cijeloj zemlji. Vrlo blizu bile su i druge dalmatinske postaje – Šibenik s 29,3 °C, Makarska s 29,1 °C te Dubrovnik-Gorica s 28,4 °C. Ploče su mjerile 28,2 °C, Komiža 27,7 °C, a i u zaleđu nije bilo puno svježije – primjerice, Knin je dosegao 27,9 °C.

Split-Marjan izmjerio je 26,8 °C, a čak i na udaljenoj Palagruži temperatura je dosegla 26,6 °C.

Sinoptička situacija nad našim dijelom Europe i sljedećih dana će ostati nepromijenjena. Do kraja tjedna će biti vedro s vrlo topli danima i većinom slabim dnevnim vjetrom. Pri tome se ponegdje može dogoditi i vruć dan.

Prema aktualnim prognostičkim kartama, ponedjeljak bi mogao biti posljednji stabilni i vrlo topli dan u nizu. Iako se još ne može tvrditi sa sigurnošću, prosjeci prognostičkih modela ukazuju na povećanu mogućnost prilaska ciklone s područja zapadnog Sredozemlja što bi u naše područje donijelo jugo i postupan porast naoblake. Za sada se čini da bi s utorkom ili srijedom, ovisno o dijelu zemlje, moglo početi nestabilno i znatno svježije razdoblje.

U svakom slučaju, iskoristite kasno ljeto pred nama, aktualne temperature neće se još dugo zadržati.