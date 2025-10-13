Stižu izmjene Zakona o radu. Ovo su promjene koje se tiču svih građana

Ministarstvo rada najavilo je u ponedjeljak izmjene Zakona o radu radi usklađivanja s EU direktivama o transparentnosti plaće i platformskom radu, a cilj im je, među ostalim, da plaće za jednaki rad između muškaraca i žena budu jednake.

Hrvatska već ima dobro uređen sustav u kojem je svaka diskriminacija između muškaraca i žena u pogledu plaća nedopuštena, a direktivom se želi potaknuti podizanje svijesti o važnosti da plaće između muškaraca i žena budu jednake, rekla je novinarima u ponedjeljak v.d. ravnateljice Uprave za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Anita Zirdum.

Poslodavci će morati izvještavati o razlikama u plaćama

To se postiže na način da će poslodavci morati izvještavati o razlikama u plaćama na temelju zadanih kategorija propisanih zakonom, morat će strukturirati plaće po platnim razredima, objediniti slična radna mjesta iste vrijednosti te na taj način dodatno promovirati činjenicu da se rad vrjednuje po njegovim karakteristikama, i to prema onome što se radi, a ne tko radi konkretan posao, pojasnila je Zirdum, kako prenosi N1.

Razlika u plaćama između žena i muškaraca puno je manja u Hrvatskoj u odnosu na prosjek EU-a, rekla je Zirdum, po čijim se riječima poslodavci moraju očitovati ako postoji razlika u plaćama.

Kroz izradu propisa vidjet će se koje će nepravilnosti biti sankcionirane, postoje upravne i prekršajne mjere, istaknula je.

Upitana hoće li poslodavci biti obvezni objasniti radnicima što trebaju činiti da bi napredovali, Zirdum je rekla da su to sustavi napredovanja i da to nije nešto što poslodavci već ne čine.

Naglasila je da se nove obveze prvenstveno tiču velikih poslodavaca te neće predstavljati velika dodatna opterećenja s obzirom na to da se izvještavanja provode svake tri godine ovisno o veličini poslodavaca.

No svakako će dati pravnu sigurnost samim radnicima, koji će, primjerice, već prigodom zapošljavanja morati dobiti informaciju o početnoj plaći i rasponu plaće koja je zajamčena za određeno radno mjesto, što prije nije bilo propisano.

Vezano uz tajnost plaća, direktiva ne propisuje da će sve plaće biti javne, nego se izbjegava mogućnost da poslodavac od samog radnika traži da ne smije visinu svoje plaće reći nekome izvan kruga samog poslodavca.

Ne govori se o javnosti plaća, nego da radnik smije reći svoju plaću ako to želi. Sve odredbe koje će se mijenjati bit će u dogovoru sa socijalnim partnerima, radna skupina je u osnivanju, a kako će neki detalji biti riješeni, vidjet će se kroz idućih godinu dana, najavila je.

Što se tiče korištenja godišnjih odmora, napomenula je da je usklađeno s Konvencijom Međunarodne organizacije rada koja dopušta mogućnost da se dio godišnjeg odmora prenese izvan trenutno predviđenog razdoblja, no htjeli bi zakonodavstvo uskladiti sa sudskim tumačenjima.

Već i sada dopuštamo da određene kategorije radnika mogu prenijeti korištenje godišnjeg odmora i dulje od 30. lipnja iduće godine. Sada bismo se dogovorili sa socijalnim partnerima da tu mogućnost proširimo ne svima, nego pod određenim uvjetima koji budu dogovoreni, rekla je Zirdum.

Upitana o nesreći na radu u kojoj su jutros u Bjelovaru smrtno stradala dva radnika, Zirdum je izrazila sućut obiteljima, rekavši kako nisu poznate pojedinosti nesreće te da Državni inspektorat i policija trebaju utvrditi okolnosti toga tragičnog događaja.

Zaštita na radu je izuzetno bitna i takvi događaju to potvrđuju, naglasila je Zirdum.