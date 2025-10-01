Stižu 14. Dani osnovnih škola u Splitu: "Krug od znanosti do učionice"

Na Filozofskom fakultetu u Splitu 2. i 3. listopada 2025. godine održat će se međunarodna znanstveno-stručna konferencija 14. Dani osnovnih škola „Krug od znanosti do učionice“, u organizaciji Filozofskog fakulteta i suorganizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu.

Konferencija već godinama okuplja nastavnike, znanstvenike, studente i stručnjake iz različitih područja, a cilj joj je povezati znanstvena istraživanja i učioničku praksu te potaknuti dijalog između svih dionika obrazovanja. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na umjetnu inteligenciju u obrazovanju, inkluziju, interdisciplinarne pristupe i inovativne metode poučavanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi dan konferencije

Otvorenje konferencije predviđeno je u četvrtak ujutro, nakon čega slijedi bogat znanstveno-stručni program. Sudionici će raspravljati o umjetnoj inteligenciji i digitalnim alatima u nastavi, o povezanosti umjetnosti, društva i ekologije u obrazovnim sadržajima te o inkluziji i vršnjačkim odnosima.

Poseban prostor bit će posvećen i digitalnoj komunikaciji, prijelazu djece iz vrtića u školu, razvoju računalnog razmišljanja te projektima koji afirmiraju kulturnu baštinu. Večernji dio prvoga dana donosi i virtualne sekcije s temama dječje poezije, igrifikacije u nastavi, razvoja kompetencija studenata učiteljskog studija, STEM-poduzetništva kroz kemiju te kreativnih ekoloških projekata.

Drugi dan i studentska perspektiva

Drugog dana, u petak, održat će se paralelne sekcije uživo i online posvećene metodici, interdisciplinarnim istraživanjima i primjerima dobre prakse.

Posebnu vrijednost konferencije daje studentska sekcija u kojoj će studenti Filozofskog fakulteta predstaviti svoja istraživanja i vlastite poglede na budućnost obrazovanja. U poslijepodnevnim satima predviđene su radionice za nastavnike i učenike koje će se temeljiti na interaktivnim i kreativnim metodama poučavanja, a događanje će završiti svečanim zatvaranjem i dodjelom priznanja.

Partneri i podrška

Održavanje konferencije omogućeno je zahvaljujući podršci CARNET-a, Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Regionalnog znanstvenog centra Adriatic, institucija koje predano rade na razvoju inovativnih pristupa u učionici i radu s darovitim učenicima. Kao sponzor se pridružuje i izdavačka kuća Profil Klett, vodeći obrazovni partner u Hrvatskoj.

Poziv na sudjelovanje

Organizacijski odbor poziva sve nastavnike, istraživače, studente i predstavnike medija da prate konferenciju uživo u Splitu ili putem virtualnih sekcija.

Riječ je o jedinstvenoj prilici za razmjenu znanja, ideja i iskustava među različitim dionicima obrazovanja. Detaljne informacije o programu i načinu sudjelovanja dostupne su na službenoj stranici: 14th Days of Primary Schools – A Circle from Science to the Classroom