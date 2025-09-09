Stiže velika promjena za građane, mijenjaju se pravila za uplate novca

Čekanju od dva ili tri dana na prebacivanje novca, osobito tijekom vikenda ili blagdana, uskoro dolazi kraj.

Od 9. listopada svaka uplata u eurima bit će provedena trenutačno – najdulje u roku od deset sekundi, bez obzira na to je li riječ o radnom danu, suboti, nedjelji ili prazniku.

Time će u potpunosti zaživjeti europska Uredba o platnim uslugama iz 2023. godine, piše Dnevnik.

Svi pružatelji platnih usluga u državama članicama eurozone do tog datuma morali su osigurati provedbu instant-prijenosa novca. U državama Europske unije koje još uvijek nemaju euro pravila će stupiti na snagu kasnije – najkasnije do srpnja 2027., kada će cijela EU biti pokrivena sustavom trenutačnih plaćanja.

Sigurnosne provjere i odgovornost korisnika

Svako plaćanje morat će proći provjeru podataka. Kod fizičkih osoba ime primatelja mora odgovarati onomu u registru, dok se kod pravnih osoba provjerava službeni naziv. Ako podaci ne odgovaraju, sustav će korisnika upozoriti. On tada može odustati ili nastaviti s plaćanjem, ali u tom slučaju sam snosi rizik i moguće troškove ako dođe do problema.

Slovenska udruga za zaštitu potrošača već je upozorila građane na to da pažljivo unose podatke te da posebnu pozornost obrate ako sustav prikaže upozorenje jer to je jasan signal da nešto nije u redu.

Dvije faze uvođenja

Uvođenje instant-plaćanja odvijalo se u dvjema fazama. Do 9. siječnja 2025. banke u Hrvatskoj bile su obvezne omogućiti primanje instant-uplata. Mnoge su tu uslugu nudile i ranije, ali tek od listopada obveza se širi i na slanje uplata. Tek tada će sustav postati potpuno operativan, bez višednevnih praznina u kojima su građani i poduzetnici morali čekati da novac "sjedne" na račun.

Najproblematičniji su dosad bili produženi blagdanski vikendi, primjerice za Uskrs, kada bi banke prestale s prijenosom sredstava već na Veliki petak, a prva uplata stizala bi tek u utorak nakon Uskrsnog ponedjeljka.

Bez limita i uz istu cijenu

Nova pravila donose i nekoliko važnih prednosti: uplata mora biti provedena unutar deset sekundi, usluga će biti dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini, iznosi nisu ograničeni, naknada za instant-prijenos ne smije biti viša od cijene običnog SEPA transfera.

Obvezna je i provjera podataka primatelja (Verification of Payee – VoP). Kada korisnik unese IBAN i ime primatelja, banka će provjeriti odgovara li uneseno ime stvarnom vlasniku računa. Cilj je spriječiti prijevare i osigurati sigurnost transakcija.

Korak naprijed za građane i gospodarstvo

Prema podacima, većina hrvatskih banaka već je uvela i slanje i primanje instant-prijenosa, dok će ostatak tu uslugu omogućiti najkasnije do listopada. Nova pravila trebala bi olakšati svakodnevicu građana i ubrzati poslovanje tvrtki, čineći financijske transakcije bržima, sigurnijima i dostupnima u svakom trenutku.