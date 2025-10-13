Stiže sezona zimskih guma, a neki ih mogu promijeniti bez eura

S prvim hladnijim danima i mogućim oborinama na cestama, vozače u Hrvatskoj očekuje važna obveza - od 15. studenoga do 15. travnja moraju imati odgovarajuću zimsku opremu na vozilu. To znači zimske gume (ili ljetne s minimalno 4 mm profila u kombinaciji s pripadajućim lancima za snijeg u prtljažniku).

Prema pravilniku, obveza se odnosi na sve vozače na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj, što uključuje državne, županijske i lokalne ceste koje Hrvatske ceste svake godine posebno određuju. Kazne za nepoštivanje pravila iznose od 60 do 660 eura, a vozačima se može i zabraniti daljnja vožnja dok ne osiguraju propisanu opremu, piše dnevnik.hr.

Pogodnost se trenutno može realizirati na 27 lokacija Hrvatskog autokluba

Vozači koji su članovi Hrvatskog autokluba (HAK) imaju pravo na besplatnu zamjenu guma.

Korisnici članskog modela Start te Obiteljskog članstva u modelu Start imaju pravo tijekom članske godine na jednu uslugu demontaže i montaže guma te balansiranja kotača na vozilu.

Korisnici članskog modela Optimum, Optimum plus i Europa te Obiteljskog članstva u modelima Optimum, Optimum plus i Europa imaju pravo tijekom članske godine na dvije usluge demontaže i montaže guma te balansiranja kotača na vozilu. Ova pogodnost trenutno može realizirati na 27 lokacija Hrvatskog autokluba i dvije lokacije Auto Hrvatske.

Za ostvarivanje prava dovoljno je biti aktivni član HAK-a s plaćenom članarinom.

Rezervirati termin u ovlaštenim partnerskim vulkanizerskim radionicama s kojima HAK surađuje. Na dan dogovora donijeti gume koje želite montirati – usluga izmjene i balansiranja je pokrivena.

Ako nemate vlastite zimske gume, HAK također nudi povoljniju kupnju kroz partnerske servise, javlja dnevnik.hr.

Zašto je važno na vrijeme promijeniti gume?

Stručnjaci podsjećaju da ljetne gume pri temperaturama ispod 7 stupnjeva gube elastičnost i prianjanje, zbog čega je automobil skloniji proklizavanju, a kočni put se znatno produžuje. Zimske gume, s mekšom smjesom i dubljim profilom, osiguravaju bolju kontrolu vozila u zimskim uvjetima – čak i kada nema snijega na kolniku.

Podsjetnik za vozače

Obvezno razdoblje: 15. studenoga – 15. travnja.

Kazna: 60 do 660 eura za vožnju bez zimske opreme.

Besplatna zamjena: uz HAK članstvo, jednom ili dvaput godišnje.

Sigurnost: preporuka je gume mijenjati i ranije, čim se temperature spuste ispod 7 stupnjeva.