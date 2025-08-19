Stiže potpuna pomrčina Mjeseca, evo kada. Besplatno je promatranje sa Zvjezdanog sela Mosor

Na početku sljedećeg mjeseca, dana 7. rujna, dogodit će se još jedna potpuna pomrčina Mjeseca. Ona će većim dijelom biti vidljiva i iz naših krajeva.

Mjesec će početi ulaziti u sjenu Zemlje prije negoli kod nas izađe, a potpuno će pomračen biti već u 19.30 h, kada se za nas nađe na visini od samo 2 stupnja iznad teorijskog obzora. Kako se teorijski obzor rijetko poklapa sa stvarnim, kojemu oblik određuje lokalni reljef, Mjesec će se za promatrače u našim krajevima toga dana vjerojatno pojaviti na nebu već posve pomračen! Naš će se prirodi satelit najdublje unutar stošca Zemljine sjene naći u 20.11 h, što je trenutak kojega zovemo maksimumom pomrčine. Ta faza potpune pomračenosti će potrajati malo manje od 1,5 sat i Mjesec će iz sjene početi izlaziti u 20.53 h. Nakon što u 21.56 h u potpunosti izroni iz sjene, pomrčina će biti okončana izlaskom Mjeseca iz polusjene, nekoliko minuta prije 23 sata.

Ako vremenski uvjeti to dopuste, iz zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom će biti provedeno javno promatranje ove zanimljive astronomske pojave. Zvjezdarnica će za sve zainteresirane biti otvorena u 19.30, kratko vrijeme prije izlaska Mjeseca. Za promatrače na terasi zvjezdarnice, pomračeni Mjesec bi se trebao pojaviti iza mosorskog vrha Sv. Jure (Kozik)! Promatranje će biti vršeno uz pomoć nekoliko instrumenata, a potrajat će do 22 sata. Kao i uvijek u ovakvim prigodama, ulaz će za sve zvjezdoljupce biti slobodan.