Stiže najgora sezona gripe ikad? Već je zaraženo preko 1000 ljudi

Sezona gripe ove je godine započela znatno ranije nego lani, što je razvidno iz očitovanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

"U Hrvatskoj je tijekom prvih šest tjedana (40. - 45. tjedan) sezone gripe 2025./2026., zaključno s 9. studenim 2025. godine, pristiglo ukupno 1070 prijava oboljelih od gripe, od čega je 404 prijave zaprimljeno u 45. tjednu. U istom vremenskom razdoblju lanjske sezone pristiglo je ukupno 112 prijava", podaci su koji kazuju da je ove godine oko deset puta više slučajeva gripe nego lani.

"Prema podacima Referentnog centra za respiratorne viruse HZJZ-a, tijekom prvih šest tjedana ove sezone na gripu je testirano 1278 uzoraka, od čega je u 44 slučaja potvrđena gripa A. U većini subtipiziranih uzoraka dokazan je virus A/H1N1pdm2009 te sporadično A/H3N2. Od početka ove sezone nije detektiran virus gripe B", još su odgovorili iz HZJZ-a.

Jedna osoba na jedinici intenzivnog liječenja

BBC je objavio da vodeći stručnjaci kažu kako ne bi bili iznenađeni kada bi ovo bila najgora sezona gripe u posljednjih deset godina. Uzrok je iznenadna mutacija virusa sezonske gripe H3N2, koja se dogodila tijekom ljeta, izvan uobičajenog razdoblja širenja gripe.

Te podatke smo dostavili HZJZ-u, pitajući ih očekuje li se povećan rizik od težih ishoda ove sezone u Hrvatskoj.

"Za procjenu težine gripe služe podaci o hospitaliziranima zbog gripe i smrtnim ishodima. Tijekom prvih šest tjedana ove sezone zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 48 oboljelih, od kojih jedan na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 8 oboljelih, od kojih dvoje u jedinici intenzivnog liječenja.

Pri interpretaciji ovih podataka treba uzeti u obzir da je epidemija gripe počela neuobičajeno rano u usporedbi s prethodnim sezonama", naveli su.

Kad će vrhunac?

Odgovorili su na pitanje kad se očekuje vrhunac gripe ove sezone u Hrvatskoj.

"Tijekom uobičajenih sezona gripe vrhunac gripe je obično krajem mjeseca siječnja odnosno u prvoj polovici veljače. No s obzirom da se ove sezone bilježi početak epidemijskog vala gripe neuobičajeno rano, tj. više od mjesec dana ranije od uobičajenog tijekom zadnjih desetak godina, nezahvalno je i praktički nemoguće u ovom trenutku, na temelju dostupnih podataka i zabilježene tjedne dinamike prirasta broja prijava, predvidjeti daljnje kretanje epidemije u tekućoj sezoni", naveli su.

Cijepljenje je najučinkovitija mjera

Cijepljenje prije početka sezone gripe najbolji je način za smanjenje rizika od gripe i smanjenje rizika od teških oboljenja, hospitalizacije i smrti, stoji na stranicama HZJZ-a.

"Sigurno je cijepiti se. Sve nuspojave cijepljenja obično su blage i uključuju upalu i crvenilo na mjestu cijepljenja. Kod nekih se ljudi mogu javiti glavobolja, bol u mišićima, visoka temperatura, umor i mučnina. Za razliku od gripe, ove su nuspojave blage i kratko traju", piše.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ove godine je naručio trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe koje će, kao i dosadašnjih godina, biti besplatno prvenstveno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija.

Što pomaže, a što ne?

U slučaju obolijevanja od gripe, antivirusni lijekovi mogu biti korisni u smanjenju trajanja i težine simptoma. Najčešće korišteni lijekovi su inhibitori neuraminidaze, poput oseltamivira (Tamiflu) i zanamivira (Relenza).

Oni djeluju tako da sprječavaju širenje virusa unutar tijela. Prema dostupnim podacima, antivirusni lijekovi su najučinkovitiji ako se primijene unutar prvih 48 sati od pojave simptoma. Osobe s povećanim rizikom od komplikacija, poput starijih osoba, trudnica i kroničnih bolesnika, trebaju se konzultirati s liječnikom o potrebi primjene antivirusnih lijekova.

Za ublažavanje simptoma gripe, poput povišene tjelesne temperature, glavobolje i bolova u mišićima, preporučuje se korištenje lijekova poput paracetamola ili nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAID) kao što je ibuprofen.

Oni pomažu u smanjenju nelagode i poboljšanju općeg stanja pacijenta. Važno je pridržavati se preporučenih doza i konzultirati se s liječnikom ili ljekarnikom, posebno kod djece, trudnica i osoba s kroničnim bolestima.

Suplementi i vitamini

Ljudi vole vjerovati da narodni lijekovi poput vruće juhe, rakije, češnjaka i čaja s limunom štite od virusnih bolesti, no za takve teze nema ozbiljnih znanstvenih potvrda. Uloga suplemenata i vitamina u prevenciji i liječenju gripe predmet je brojnih istraživanja. Vitamin C, vitamin D i cink često se spominju kao potencijalni saveznici u borbi protiv respiratornih infekcija.

Iako neki podaci sugeriraju da adekvatan unos ovih nutrijenata može podržati imunološki sustav, dokazi o njihovoj učinkovitosti u prevenciji ili liječenju gripe su mješoviti.

Osim cijepljenja i lijekova, postoje i opće mjere koje mogu smanjiti rizik od infekcije poput higijene ruku, izbjegavanja bliskog kontakta, prekrivanja usta i nosa, ali i nošenja maski što može pomoći u sprječavanju širenja gripe.