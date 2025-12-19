Stipe u 3 ujutro “posudio” biciklu i cijeli Omiš nasmijao do suza!

U Facebook grupi “Grad Omiš – to smo mi” jutros, oko 10:30 pojavila se objava od člana koji je oko 3 sata ujutro 'posudio' biciklu kako bi se vratio doma.

Naglasio je da je biciklu vratio na isto mjesto gdje ju je uzeo i priložio fotografiju bicikle kako bi vlasnik mogao prepoznati svoj bicikl.

Objava završava prijateljskim pozdravom i zahvalom vlasniku unaprijed.

A odmah su krenuli i komentari:

"Bravo Stipe, ne odustaješ od treninga ni u 3 ujutro", "Volim živjeti ovdje", "Poštenije ne može", "Bravo, mali", "Pošteno", nizali su se komentari pokazali koliko zajednica cijeni iskrenost i duhovitost ovog postupka.