Stipe napustio Njemačku i u Hercegovini započeo život vikinga: "Odrekao sam se dobre plaće"

Dok mnogi sanjaju odlazak na rad u Njemačku, Stipe Plejić odlučio je krenuti potpuno suprotnim putem. Napustio je stabilan posao na gradilištu i vratio se u Hercegovinu, gdje je započeo život kakav se rijetko viđa – život u duhu vikinga.

Danas živi u selu Stipanići, nedaleko od Tomislavgrada, gdje izrađuje vikinšku opremu, oružje i odjeću te svakodnevicu gradi u skladu s prirodom. Sloboda, snaga i samoodrživost vrijednosti su koje, kako kaže, prepoznaje u nordijskoj tradiciji i koje danas živi u praksi. Gradski život mu ne nedostaje – zamijenio ga je jahanjem, jednostavnim životom i potpunim uranjanjem u identitet koji je odabrao. Od odjeće i frizure do uređenja doma, sve odiše vikinškim stilom.

Njegova odluka izazvala je brojne reakcije – od nevjerice do oduševljenja. Ipak, Plejić ne dvoji: povratak u Bosnu i Hercegovinu za njega nije bio korak unatrag, nego povratak vlastitim vrijednostima.

– Ostavio sam dobru zaradu u Njemačkoj kako bih ovdje ostvario svoj san i živio slobodno – kaže Stipe. Za razliku od povijesnih vikinga, danas ne živi od pljačke, već od izrade i prodaje vikinških suvenira, ponajviše sjekira, koje pronalaze kupce diljem svijeta – od Kanade do Afganistana.

Jedan od komentara koji se često dijeli na društvenim mrežama sažeo je cijelu priču: “Kakva je to zemlja Bosna i Hercegovina – mjesta ima čak i za vikinge!”

Priča o suvremenom vikingu iz Hercegovine brzo je prerasla lokalne okvire i privukla pozornost međunarodnih medija. Videoprilog DW BiH o Stipi Plejiću postao je pravi internetski hit, a donosimo ga u nastavku.