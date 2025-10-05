Stipe Božić se oglasio o nestalim hrvatskim planinarima, zna se o kome se radi

Pod Vrhom Tošc u Julijskim Alpama, ispod Triglava u Sloveniji pokrenula se lavina koja je, prema prvim informacijama, odnijela tri hrvatska planinara. Spasilačka akcija je u tijeku, a aktivirani su policajci i gorski spašavatelji.

Prema prvim podacima, u potrazi su za tri hrvatska državljana koji su napustili skupinu u Vodnikovom domu na Velom polju.

Lavina zatrpala troje Hrvata u slovenskim Alpama, traje velika akcija spašavanja

- Čuo sam se Vikijem Grošeljem (najpoznatiji slovenski alpinist op.a) i on mi je rekao nekoliko stvari. Naravno, sve su neslužbene, ali su pouzdane. Njih troje se navodno spuštalo sa vrha planine i u jednom trenutku je krenula lavina. Na planini ima oko 25 centimetara snijega, a kako mi kažu tamo je nevrijeme. Pada snijeg s kišom. Spasilačke službe su krenule iz Bohinja i oni će preko Uskovnice pokušati doći na mjesto nesreće, rekao je Stipe Božić za Slobodnu Dalmaciju.

- Navodno se radi o troje Zagrepčana koji su bili u Vodnikovoj kući (dom) odakle su krenuli na planinu. Za sada je još uvijek preuranjeno govoriti o tome, jesu li planinari živi ili nisu. Akcija spašavanja će zasigurno trajati jako dugo, možda sve i do dugo u noć. Treba vjerovati i nadati se kako će sve završiti dobro, zaključio je Stipe Božić.