Stipanović i Bilić prvaci Hrvatske u klasi Zvijezda, Palinić vodi u Optimistu

Trofejni hrvatski jedriličar Tonči Stipanović i flokist Tudor Bilić prvaci su Hrvatske u klasi Zvijezda. U tri dana i 6 plovova, uz odbacivanje najboljeg rezultata, skupili su 19 negativnih bodova. Druga je s 22 boda bila poljska posada Kužnjerević-Prada, treća s 23 boda hrvatska posada Marin Mišura-Tonko Barač, a četvrta s 28 bodova američka posada Cayard-Kleen. Treća hrvatska posada bila je Mate Arapov-Ante Šitić, ukupno na osmom mjestu. Bilo je ovo zagrijavanje za Svjetsko prvenstvo na kojem će, u organizaciji Jedriličarskog kluba Mornar, od ponedjeljka nastupiti više od stotinu posada u ovoj klasi koja nakon Londona 2012. više nije olimpijska, ali je i dalje iznimno popularna među najboljim svjetskim jedriličarima.

Prvog dana prvenstva Hrvatske za klasu Optimist u organizaciji Jedriličarskog kluba Split odjedrena su tri plova. Vodi David Palinić iz kluba domaćina s 5 negativnih bodova, 6 je prikupio Albert Lebinac iz kostrenskog Galeba, a 9 Juraj Lencović iz istog kluba. Slijede s po 12 bodova Antonio Jelić iz Mornara, vodeći u kategoriji do 12 godina, i Vita Erceg iz opatijskog Optimista, vodeća među djevojkama. Regata traje do nedjelje, a ukupno je predviđeno deset plovova. Start četvrtog plova predviđen je u 13 sati.

