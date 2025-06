Štimac žestoko uzvratio Biliću: "U moje vrijeme taj lik ne bi prošao ni na natječaju za maskotu"

Štimac je jučer gostovao na HRT-u i ponovno je žestoko opleo po Hajduku i njegovom načinu funkcioniranja.

"Ne postoji netko tko je dokazao da voli Hajduk više od mene. Ja to nisam dokazivao rječima nego igrama. Nosio sam traku, prvi sam dioničar. Bio sam volonter. Imam iza sebe titule i ostvarenja. Ja sam stavio cijelu egzistenciju svoje obitelji na bubanj zbog Hajduka. Od Hajduka se grabi pod krinkom narodnog kluba, demokracije i izbora. Klub je u rasulu. Akumulirani dug ide preko 60 milijuna eura. Pred vratima je novo prvenstvo, jedva smo skupili 400 tisuća eura za trenera. Klub se pokušava rasteretiti", rekao je Štimac.

Štimcu je žestoko odgovorio Hajdukov predsjednik Ivan Bilić na današnjem predstavljanju Gonzala Garcije.

"Sve ćemo to iznijeti na skupštini, a o Štimcu nemam komentara. On je zadnja osoba koja bi to trebala komentirati. Nama je on nebitan", kazao je Bilić.

Nakon presice Hajduka, Tportal je nazvao Štimca i upitao ga želi li komentirati riječi koje je izgovorio prvi čovjek Hajduka. Nije nimalo dvojio.

"U moje vrijeme taj lik ne bi prošao ni na natječaju za maskotu, a evo njima je predsjednik. A što se tiče kleveta imaju sud pa neka tuže ako se usuđuju, tamo se neće moći sakriti", kratak, ali direktan je bio Štimac.