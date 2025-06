Ivan Bilić otkrio što će biti s Rakitićem, komentirao je i Štimcevu izjavu o dugu

Danas je od 16:00 sati na Poljudu započelo predstavljanje trenera Gonzala Garcie, prošlosezonskog trenera Istre koji je na klupi Bijelih naslijedio Gennara Gattusa.

Na konferenciji je osim trenera bio i predsjednik Kluba Ivan Bilić: „Veliko mi je zadovoljstvo što Vam možemo prezentirati ovog trenera. On nam je bio prva opcija. Nema drugih riječi, želim mu svu dobrodošlicu. On je drugi Urugvajac koji je bio u Hajduka. Pablo Munos je bio prvo Urugvajac.“

Nakon predstavljanja trenera, na pitanja je odgovarao predsjednik Ivan Bilić.

Što je s Rakitićem? Odlazi li?

- Ima opciju produženja ugovora ili pak može objašnjavati neku drugu funkciju u klubu. Sada je s obitelji na odmoru, vidjet ćemo kad se vrati.

Je li Tommy platio trenera?

- Ne, Klub ga je platio.

Što je s financijama? Igor Štimac rekao je da je Hajduk u dugu 50 000 – 60 000 €?

- Sve ćemo to iznijeti na skupštini, a o Štimcu nemam komentara. On je zadnja osoba koja bi to trebala komentirati. Nama je on nebitan.

Je li Vam žao što je Gattuso otišao?

- Pa i je, uspjeh je što je on uspio izdržati cijelu sezonu. Praktički je do kraja sezone Hajduk bio u borbi za naslov. Nekoliko je ljudi bilo uključeno u izbor za trenera, uzeli smo trenere koji nisu bili u ligama petice, tražili smo ih u rasponu od 45 do 55 godina. Tražili smo tko igra kao mi, a i tko je imao dobre rezultate, izbor je pao na Garciu.

Razmišljate li o svojoj funkciji u budućnosti?

- Ja ću Klubu pomoći dokle god mogu. Izbori su 30. lipnja, tada će se sve znati.