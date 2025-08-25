Štimac zabilježio drugi uzastopni poraz: Zrinjski je uputio samo jedan udarac u okvir gola

Igor Štimac je upisao drugi uzastopni poraz na klupi Zrinjskog.

Nakon domaćeg poraza od Utrechta (0:2) u prvom susretu play-offa Europske lige, nastradali su i od Željezničara u petom kolu BiH Premijer lige na Grbavici, piše Gol.hr.

Europski ritam četvrtak - nedjelja ostavio je traga na Plemićima, izgledali su poprilično blijedo u derbiju na Grbavici, a unatoč većem posjedu lopte ništa konkretno nisu napravili.

Tri su puta zapucali na domaća vrata, od čega je samo jedan udarac išao u okvir. Željo je bio puno konkretniji i opasniji, od ukupno deset udaraca na mostarska vrata dva su završila u mreži, zabili su Pejić (45.) i Vinicus (49.).

Zrinjski već u četvrtak igra novu utakmicu, uzvratni susret play-offa protiv Utrechta, a u slučaju da ispadnu od nizozemske momčadi igrat će Konferencijsku ligu.

Trenutačno se nalaze na posljednjem mjestu Premijer lige, no Plemići su za razliku od konkurencije odigrali tek dva kola.