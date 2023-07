Štimac s Indijom osvojio prvenstvo Južne Azije

Igor Štimac je s Indijom osvojio 14. nogometno prvenstva Južne Azije. Nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca njegova momčad slavila je protiv Kuvajta u finalu. Na stadionu Sree Kanteerava je nakon regularnog vremena bilo 1:1, ali ovaj puta bez Štimca na klupi svoje reprezentacije.

The winning moment for Team India 👏

Congratulations to Sunil Chhetri and his team once again, fantastic campaign 💯🏆 #SAFFChampionship2023 #SAFF2023 pic.twitter.com/xj8SJpJcXo

