Štimac ljut nakon poraza: "Sudac je penalom nagradio momčad koja ništa nije napravila"

Pali su nogometaši Zrinjskog iz Mostara na gostovanju u Poljskoj uzdignute glave. Rakow Czestochowa upisao je minimalnu pobjedu protiv momčadi Igora Štimca (1:0), a Plemićima je presudio Joanatan Braut Brunes pogotkom iz jedanaesterca u petoj minuti sudačke nadoknade u prvom poluvremenu, prenose SN.

Poraz je, dakako, ostavio gorak okus u ustima hrvatskog trenera, no na press-konferenciji nakon utakmice ostao je relativno suzdržan. Ipak, priznao je kako je ljutit i tužan zbog odluke češkog suca Ondreja Berke da svira jedanaesterac...

- Tužan sam zbog toga i prigovorio sam sucu jer postoji određeni razlog kada se pokaže nadoknada, koliko ona traje i kada se treba završiti poluvrijeme. Zato sam ljut jer gol koji je postignut došao je nakon isteka vremena produžetka. S tim penalom sudac je nagradio momčad koja nam ništa nije napravila, imali smo stabilnu kontrolu protivničke igre, dobro smo stajali u srednjem bloku i imali smo najmanje tri dobre situacije u prvom dijelu, gdje smo mogli bolje reagirati - kazao je Štimac.

Priznanje dobrog nastupa hercegovačke momčadi dao je i poljski novinar, koji je Štimcu poručio kako je iz utakmice zaslužio izvući bod.

- Rakow ima kvalitetne igrače na svim pozicijama, fizički je jako dobro utrenirana momčad, ima dobru brzinsku sposobnost u prednjim linijama i vidi se da mu sustav 3-4-3 izvrsno odgovara. Zato sam siguran da može sa svakim igrati jako dobro, ali u nogometu trebate mrvicu sreće kada igrate s boljim protivnicima, kao što smo mi tu igrali, a sreće nam je nedostajalo - zaključio je bivši trener Hajduka.