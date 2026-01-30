Close Menu

STIGLI SU SASTAVI Evo s kim Sigurdsson ide po finale

Hrvatska i Njemačka odmjerit će snage u borbi za plasman u finale, dok poražene momčadi u nedjelju očekuje utakmica za treće mjesto

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom večeras je veliki izazov. U polufinalnom susretu Hrvatska će igrati protiv Njemačke, a pobjeda donosi plasman u finale, dok poraženu momčad čeka ogled za treće mjesto.

U drugom polufinalni dvoboju sastaju se Danska i Island, čime će biti poznat i drugi finalist turnira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izbornici obje reprezentacije odabrali su sljedeće sastave:

Hrvatska: Kuzmanović, Mandić, Jelinić, Glavaš, Šušnja, Martinović, Lučin, Mandić, Cindrić, Mamić, Raužan, Maraš, Ćeško, Pavlović, Klarica, Šoštarić.

Njemačka: Späth, Wolff, Kohlbacher, Grgić, Fischer, Mertens, Dahmke, Semper, Kiesler, Uščins, Köster, Zerbe, Knorr, Häseler, Langhoff, Schluroff, Golla, Lichtlein.

Ulog je velik, a očekuje se tvrda i neizvjesna utakmica u kojoj će nijanse odlučivati o putniku u finale.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0