STIGLI SU SASTAVI Evo s kim Sigurdsson ide po finale

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom večeras je veliki izazov. U polufinalnom susretu Hrvatska će igrati protiv Njemačke, a pobjeda donosi plasman u finale, dok poraženu momčad čeka ogled za treće mjesto.

U drugom polufinalni dvoboju sastaju se Danska i Island, čime će biti poznat i drugi finalist turnira.

Izbornici obje reprezentacije odabrali su sljedeće sastave:

Hrvatska: Kuzmanović, Mandić, Jelinić, Glavaš, Šušnja, Martinović, Lučin, Mandić, Cindrić, Mamić, Raužan, Maraš, Ćeško, Pavlović, Klarica, Šoštarić.

Njemačka: Späth, Wolff, Kohlbacher, Grgić, Fischer, Mertens, Dahmke, Semper, Kiesler, Uščins, Köster, Zerbe, Knorr, Häseler, Langhoff, Schluroff, Golla, Lichtlein.

Ulog je velik, a očekuje se tvrda i neizvjesna utakmica u kojoj će nijanse odlučivati o putniku u finale.