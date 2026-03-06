Stigle kazne za proteklo kolo SHNL-a, Hajduk dobio veliku kaznu

Na utakmici Varaždina i Hajduka (1:1) domaći klub kažnjen je s 2500 eura zbog korištenja pirotehnike te s dodatnih 2660 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika Varaždinu je izrečena ukupna novčana kazna od 5160 eura.

Hajduk je također kažnjen zbog pirotehnike. Gostujući klub iz Splita morat će platiti 9600 eura prema članku 66., stavku 2. Disciplinskog pravilnika.

Bakljada je zabilježena i na Maksimiru tijekom utakmice Dinama i Gorice (4:2). Zbog pirotehnike je kažnjen i zagrebački klub, kojem je prema članku 66., stavku 1. Disciplinskog pravilnika izrečena novčana kazna od 8800 eura.