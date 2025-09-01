STIGLA PONUDA Dominik Livaković stiže u Premier ligu?

Čini se da bi posljednji dan prijelaznog roka mogao biti dobar za hrvatskog reprezentativnog vratara. Nakon što se tjednima nagađalo o njegovoj sudbini u Fenerbahčeu, izgledno je da bi Dominik Livaković uskoro mogao promijeniti sredinu, piše gol.hr.

Iako je u uzvratu protiv Benfice stao na vrata Fenera, Livakoviću su očito vrata zatvorena. Klub je već duže u potrazi za novim rješenjem na vratarskoj poziciji i ne skriva da razmišlja o promjenama.

Zvijezda Cityja u jednom, Livaković u drugom smjeru

Turski velikan trebao bi posljednjeg dana prijelaznog roka riješiti transfer Edersona iz Manchester Cityja, što bi dodatno potvrdilo da Livaković više nije u planovima trenera i uprave.

Srećom, postoji jedan klub iz Premier lige kojem hitno treba vratar. Situacija u Engleskoj otvara vrata hrvatskom reprezentativcu za veliki transfer u najjaču ligu svijeta.

To je West Ham United, koji je nakon lošeg ulaska u sezonu došao do velike pobjede kod Nottingham Foresta, no svjestan je da mu je potreban dodatni kvalitetni iskorak kako bi stabilizirao momčad.

Dominik je kvalitetniji od njihovih vratara

Ipak, na vratima trebaju jače i kvalitetnije ime od Madsa Hermansena ili kiksevima sklonog Alphonsea Areole. Upravo tu Livaković ulazi u priču kao logičan izbor – provjeren, iskusan i dokazano pouzdan u velikim utakmicama.

Ponuda za Livakovića već je stigla, tvrde insajderski izvori bliski pregovorima. Sve se odvija u brzom ritmu jer vrijeme istječe, a Čekićari žele odmah osigurati novo ime među vratnicama.

On je već odbio neke ponude gdje ne bi bio sigurna prva opcija, no ovdje je na papiru uistinu bolji od svih vratara koje West Ham trenutno ima. Upravo zato navijači s nestrpljenjem prate hoće li hrvatski reprezentativac uskoro osvanuti na londonskom stadionu.