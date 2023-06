STIGLA GA KAZNA Županijski sud odredio jednomjesečni zatvor za vozača Mercedesa

Mladom vozaču Mercedesa koji je uhićen nakon što se u petak navečer zaletio u pješake na parkiralištu trgovačkog centra Supernova u Buzinu, dežurna sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici odredila je jednomjesečni istražni zatvor.

Neslužbeno: Mercedesu ovo nije prva prometna nesreća

O nesreći koja se dogodila u Buzinu HRT je razgovarao sa stalnim sudskim vještakom. Kazao je da je model automobila koji je mladić vozio proizveden u 33.500 primjeraka za prodaju i da ih je u Hrvatskoj registrirano između 7 i 12. Dodao je kako takav automobil ima i crnu kutiju koja pamti sve što je vozač napravio netom prije sudara.

"Proizveden je u 33.500 primjeraka, a u Hrvatskoj ih je registrirano između 7 i 12", kaže stalni sudski vještak Krunoslav Ormuž.

Neslužbeno, ovo mu nije prva prometna nesreća i već je popravljan u Hrvatskoj.

"Budući da je automobil većinom sastavljen od aluminija, čak i magnezija - on to sam nije mogao. Sve je moguće, ali ne vjerujem da je to netko radio u nekakvoj garaži, a da nema adekvatne alate i opremu", tvrdi Krunoslav Ormuž.