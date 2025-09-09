Stigao je rujan, što sad? Ako ste dobili koji kilogram, osjećate umor i tromost - ne radite ovu čestu pogrešku

Ljeto je, budimo iskreni, bilo vrijeme prepuštanja. More, sunce, kasni izlasci, fešte, sladoledi, pržene lignje, pokoja pizza nakon kupanja i, naravno, koja čašica vina ili piva više nego što bismo to priznali svom liječniku. Uz sve to, manjak sna jer “sve se mora stići” – i koncert, i kupanje, i druženje, i roštilj kod prijatelja.

I onda dođe rujan. Jesen od nas traži nešto drugo: vraćamo se u rutinu, obaveze pritišću, radni i školski ritam diktiraju dan, a organizam nam se često osjeća kao da je odradio maraton – umoran, trom, bez energije. Zato i ne čudi da se mnogi tada odlučuju na “čišćenje organizma”: detoks sokovima, raznim postovima, restrikcijama. Ideja je jasna – tijelo treba reset. Ali, je li to uopće moguće preko noći?

Već i ptice na grani znaju: ništa što je došlo preko noći neće otići preko noći. Kilogrami, umor, osjećaj tromosti – sve to je rezultat višemjesečnog ritma i ne može nestati u tri dana ispijanja zelenih sokova.

Ono što ja svojim klijentima uvijek savjetujem je – ne izbacujte ništa naglo iz prehrane. Na taj se način nećete “očistiti”. Najbolji put do zdravijeg osjećaja i jesenskog balansa puno je jednostavniji i održiviji: povećajte unos povrća, dakle vlakana, i povećajte unos proteina kroz cjelovite namirnice. To su temelji na kojima organizam diše punim plućima.

Zašto baš to? Povrće će svojim vlaknima potaknuti probavu i prirodno očistiti tijelo, dok će proteini pojačati osjećaj sitosti. A kad smo siti, manja je i potreba za onim emocionalnim prejedanjem – kad iz dosade posegnemo za keksima, čokoladom ili grickalicama.

Nema tu magije. Nema brzih rješenja. Jesenski reset ne znači gladovati ni “mučiti tijelo”, nego mu dati ono što mu zaista treba – hranjive, cjelovite namirnice. I malo više sna, jer organizam se ne čisti samo kroz hranu nego i kroz odmor.

Drugim riječima, detoks ne dolazi iz boce soka niti iz ekstremnih dijeta. Detoks dolazi iz svakodnevnog izbora – tanjur pun boja, dovoljno proteina, šetnja i osmijeh. I to je formula koja traje, a ne iluzija od tri dana.