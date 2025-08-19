Mršavljenje nije rješenje – ključ zdravlja krije se u mišićima

Danas se, više nego ikada, spominje mršavljenje i gubitak tjelesne težine kao izvor zdravlja i kao nešto što je nužno svakoj osobi. To je, međutim, apsolutno besmislena teza koja pokazuje nepoznavanje ljudskog tijela kao iznimno adaptivne i sposobne materije.

Tko je uopće odlučio da netko treba smršavjeti? Što nam to zapravo donosi? Najčešće smo taj cilj postavili sami sebi, pod pritiskom okoline, društvenih normi i novih trendova koji oblikuju naš svakodnevni život.

Ipak, ono što je danas zanimljivo i istodobno tužno jest činjenica da čovjek nikada dosad nije bio fizički nesposobniji, nikada više psihički nestabilniji, nikada emocionalno ugroženiji i nikada metabolički i hormonalno bolesniji.

Rješenje za redukciju tjelesne mase, ali i za očuvanje metaboličkog i hormonalnog zdravlja te ublažavanje bolnih stanja, nalazi se na istom mjestu – u mišićima. A do mišića dolazimo kroz pokret.

U vremenu kada svi govorimo o “fiktivnom manjku vremena” za sebe i svoje zdravlje, trening je idealan i nužan za svaku osobu. Kada počnemo redovito trenirati, barem nekoliko puta tjedno, i pritom izvodimo pokrete koji uključuju stabilizatore, tijelo će samo početi stvarati i prirodnu potrebu za hranjenjem.

Osnova prehrane pritom mora biti nutritivno bogata, jednostavna i cjelovita, a izbor namirnica treba odgovarati našem životnom ritmu.

Kada zadovoljimo te temeljne uvjete – redovit pokret i pravilnu prehranu – postajemo zdraviji i snažniji. Naše se kretanje poboljšava, masne naslage se smanjuju, mišićni tonus raste, a metabolički i mentalno postajemo jača i stabilnija osoba.