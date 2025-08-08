Mit o plivanju: Je li zaista dobro za vaša leđa?

Plivanje nije dobro za leđa, niti ima terapijski učinak u rehabilitaciji bolnih stanja. Štoviše, plivanje ne rješava bol, a u određenim slučajevima može ju i pogoršati.

Zašto? Jer plivanje smanjuje opterećenje na kralježnicu, ali ne djeluje specifično na uzroke boli — poput mišićnih disbalansa, loše stabilizacije trupa, ograničene mobilnosti zglobova ili fascijalnih napetosti. Bez rješavanja tih konkretnih uzroka, bol ne nestaje, već se može dodatno pogoršati.

Dodajmo tome još jednu ključnu stvar: plivanje je sport, a ne terapijska aktivnost. Da biste se bavili plivanjem na ispravan način, potrebno je poznavati tehniku, koju sportaši usvajaju i usavršavaju dugi niz godina. K tome, potrebno je imati visoku razinu mobilnosti — osobito u kukovima, skočnim zglobovima i ramenom pojasu — te snažnu i stabilnu jezgru tijela. Bez toga, loša tehnika plivanja lako može dovesti do dodatnog stresa na tijelo i pogoršanja postojećih tegoba.

Osim toga, u vodi nema dovoljnog otpora, a upravo je otpor ključan element u rehabilitaciji. On potiče mišićnu aktivaciju i poboljšava stabilnost, što plivanje u uobičajenoj formi jednostavno ne pruža.

Volite li more? Uživajte u njemu. Ali znajte: ugoda boravka u vodi nema nikakve veze s oporavkom vaših ozljeda. Terapija i rehabilitacija zahtijevaju ciljani rad, stručni nadzor i jasno definirane metode — a ne mitove i uvriježena mišljenja bez temelja.